https://ria.ru/20220808/polsha-1807980770.html

СВР: украинские власти начали распродажу страны, отдавая приоритет Польше

СВР: украинские власти начали распродажу страны, отдавая приоритет Польше - РИА Новости, 08.08.2022

СВР: украинские власти начали распродажу страны, отдавая приоритет Польше

Имеющиеся разведданные подтверждают, что действующие украинские власти начали постепенно отдавать соседней Польше контроль над отраслями национальной экономики, РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:36

2022-08-08T11:36

2022-08-08T12:50

польша

украина

россия

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Имеющиеся разведданные подтверждают, что действующие украинские власти начали постепенно отдавать соседней Польше контроль над отраслями национальной экономики, сообщил сайт Службы внешней разведки."Поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения "польских миротворческих сил" в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства", — говорится в публикации.В разведке отмечают, что речь идет в первую очередь об аграрной сфере. Так, польские компании, пользуясь непростым положением украинских сельхозпроизводителей, "в том числе в плане хранения собранного урожая", скупают их продукцию по заниженным ценам. В некоторых случаях это делает неизбежным банкротство предприятий. Затем предполагается скупить по бросовым ценам активы и землю.В спецслужбе указали, что параллельно с этим польская сторона инвестирует в создание транспортной и логистической инфраструктуры для беспрепятственного вывоза продовольствия на рынки, где цены значительно выше.В разведывательной службе констатировали, что киевские власти уже по существу начали распродавать страну.Украинские власти последовательно идут по пути создания особых условий для Польши. Так, в конце июля депутаты Рады приняли законопроект, уравнивающий в правах польских граждан с украинцами. После принятия закона поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина страны. В частности, они смогут работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.

https://ria.ru/20220803/spetsoperatsiya-1806885890.html

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, украина, россия, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)