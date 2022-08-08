https://ria.ru/20220808/podpiska-1808171574.html

Как вернуть деньги за подписку: условия и способы отмены

Как вернуть деньги за подписку: отмена и возврат списанных средств

Как вернуть деньги за подписку: условия и способы отмены

Иногда возникает необходимость отменить оформленную подписку на новости, кино и музыку. Как можно вернуть деньги за платную подписку — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:31

2022-08-08T20:31

2022-08-08T20:31

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Иногда возникает необходимость отменить оформленную подписку на новости, кино и музыку. Как можно вернуть деньги за платную подписку — в материале РИА Новости.Как отменить подпискуБазовый и самый проверенный вариант возврата средств за подписку - как можно быстрее написать в техническую поддержку. Мгновенно подтвердить, что услугами сервиса покупатель не воспользовался и не планирует. Это касается только подписок, за которые снимают деньги после бесплатного периода.Если же человек пользовался подпиской весь период времени и решил вернуть деньги, необходимо объяснить продавцу, что оказываемые услуги не соответствовала ожиданиям. Подписка - это услуга, и к ней применяются требования Закона о защите прав потребителей. Необходимо написать в техподдержку, приложить заявление и скан чека, затем ожидать возврат.Можно ли отменить и вернуть деньгиВсе зависит от типа подписки и компании. Существуют подписки, у которых есть так называемый “пробный период”, обычно он длится месяц. По истечении этого срока пользователь обычно забывает, что вообще оформлял платную подписку, и с его карточки списываются деньги. Такую проблему можно решить через техподдержку.Другой тип подписки - долгосрочные. Вернуть деньги за них сложнее, так как единственное, что покупатель может предъявить после длительного пользования, - это претензию о несоответствии товара заявленным требованиям. Для этого нужны основания.Условия для отменыАнна Бойко, юрист адвокатской конторы "Бородин и Партнеры" отмечает: необходимо иметь в виду, что при подключении подписки пользователю всегда предоставляются условия ее подключения, как правило, это пользовательское соглашение. Данный документ содержит порядок списания денежных средств, а также порядок отказа от предоставляемой услуги.На основании Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителей допускается односторонний отказ от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Таким образом, исполнитель обязан возвратить деньги за неиспользованный период действия подписки.Простой и доступный способ возвратить денежные средства – написать претензию продавцу. В случае отрицательного ответа пользователь вправе пойти с жалобой в Роспотребнадзор или разрешить проблему в судебном порядке.В случае же некачественного предоставления услуги при ее существенных недостатках (например, постоянных ошибках приложения, невозможности в него зайти) пользователь также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и возместить свои деньги в полном объеме.Особенности отмены в приложенияхGoogle PlayGoogle может возвращать средства за некоторые покупки в Google Play в зависимости от политики возврата, описанной ниже. Также можно связаться с разработчиком напрямую - через сервисный центр.AppleАлгоритм возврата денег за подписку на айфоне или других девайсах Apple короткий и простой:Отключение и возврат средств в разных сервисахСейчас многие российские или зарубежные сервисы работают по принципу подписки. Прибегая к их услугам, следует предварительно прочитать “Условия подписки”. Они всплывают на экране перед каждой покупкой.Обычно в таком случае пользователь может отказаться от подписки в своем личном кабинете, она прекратится со дня, следующего за последним днем оплаченного периода. Чтобы вернуть деньги, нужно будет обратиться в службу поддержки. На сайте всегда указан номер телефона поддержки или почта, на которую можно написать.Оспаривание платежа в банкеДля оплаты товаров по карте через интернет есть такое понятие как чарджбэк. Это процедура оспаривания платежа по банковской карте, с которым человек не согласен. Для возврата подобным образом недовольный клиент связывается со своим банком и просит вернуть деньги на счет. Банк оценивает, возможно ли начать процедуру возврата средств. В тех случаях, когда это возможно, он передает претензию покупателя платежной системе, которая отправляет ее в банк продавца. Он выясняет, действительно ли его клиент обязан вернуть деньги.По закону банк обязан принять заявление о возврате средств по карточной транзакции и дать ответ в течение 30 дней, если клиент сделал покупку внутри страны, или 60 дней, если товар или услуга была от иностранного продавца.Если процедура возврата платежа не сработала, есть другой способ — пожаловаться на продавца в Роспотребнадзор, подать в суд.Судебная практика“С учетом того, что подписка на какие-либо услуги обычно предоставляется физическому лицу со стороны юридического лица, возникающие при этом отношения регулируются законом о защите прав потребителей, - комментирует Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России, - Если пересказать его статью 32 простым языком, то получим, что покупатель услуги может отказаться от нее в любой момент, а продавец – должен вернуть ему деньги за неиспользованный период. То есть если использовать 10 дней из месячной подписки, а потом отказаться от нее, то компания должна вернуть деньги за оставшиеся 20 дней.У электронных сервисов обычно есть меню пункт или кнопка, при помощи который можно совершить отказ от подписки. Однако, к сожалению, это не всегда означает, что денежные средства будут добросовестно выплачены. В таком случае порядок их возврата будет такой же, как и с любой другой услугой – сначала нужно направить претензию по официальному адресу юридического лица, а затем, если ответ на нее не удовлетворит – обращаться в суд. При этом, напоминаем, что иски о защите прав потребителя можно подавать в суд по своему месту жительства”.

https://ria.ru/20211010/internet-1753857693.html

https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

деньги, экономика, технологии, общество, медиа