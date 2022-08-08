Как вернуть деньги за подписку: условия и способы отмены

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Иногда возникает необходимость отменить оформленную подписку на новости, кино и музыку. Как можно вернуть деньги за платную подписку — в материале РИА Новости.

Как отменить подписку

Базовый и самый проверенный вариант возврата средств за подписку - как можно быстрее написать в техническую поддержку. Мгновенно подтвердить, что услугами сервиса покупатель не воспользовался и не планирует. Это касается только подписок, за которые снимают деньги после бесплатного периода.

Закона о защите прав потребителей . Необходимо написать в техподдержку, приложить заявление и скан чека, затем ожидать возврат. Если же человек пользовался подпиской весь период времени и решил вернуть деньги, необходимо объяснить продавцу, что оказываемые услуги не соответствовала ожиданиям. Подписка - это услуга, и к ней применяются требования. Необходимо написать в техподдержку, приложить заявление и скан чека, затем ожидать возврат.

© Depositphotos.com / itchaz.gmail.com Девушка со смартфоном и банковской картой © Depositphotos.com / itchaz.gmail.com Девушка со смартфоном и банковской картой

Можно ли отменить и вернуть деньги

Все зависит от типа подписки и компании. Существуют подписки, у которых есть так называемый “пробный период”, обычно он длится месяц. По истечении этого срока пользователь обычно забывает, что вообще оформлял платную подписку, и с его карточки списываются деньги. Такую проблему можно решить через техподдержку.

Другой тип подписки - долгосрочные. Вернуть деньги за них сложнее, так как единственное, что покупатель может предъявить после длительного пользования, - это претензию о несоответствии товара заявленным требованиям. Для этого нужны основания.

Условия для отмены

Анна Бойко, юрист адвокатской конторы " Бородин и Партнеры " отмечает: необходимо иметь в виду, что при подключении подписки пользователю всегда предоставляются условия ее подключения, как правило, это пользовательское соглашение. Данный документ содержит порядок списания денежных средств, а также порядок отказа от предоставляемой услуги.

Закона о защите прав потребителей допускается односторонний отказ от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Таким образом, исполнитель обязан возвратить деньги за неиспользованный период действия подписки. На основании Гражданского кодекса идопускается односторонний отказ от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Таким образом, исполнитель обязан возвратить деньги за неиспользованный период действия подписки.

Простой и доступный способ возвратить денежные средства – написать претензию продавцу. В случае отрицательного ответа пользователь вправе пойти с жалобой в Роспотребнадзор или разрешить проблему в судебном порядке.

В случае же некачественного предоставления услуги при ее существенных недостатках (например, постоянных ошибках приложения, невозможности в него зайти) пользователь также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и возместить свои деньги в полном объеме.

Особенности отмены в приложениях

Google Play

Google Play в зависимости от политики возврата, описанной ниже. Также можно связаться с разработчиком напрямую - через сервисный центр. Google может возвращать средства за некоторые покупки вв зависимости от политики возврата, описанной ниже. Также можно связаться с разработчиком напрямую - через сервисный центр.

© Depositphotos.com / HayDmitriy Молодые люди изучают настройки смартфонов © Depositphotos.com / HayDmitriy Молодые люди изучают настройки смартфонов

Если покупка была случайно совершена другом или членом семьи с помощью учетной записи, можно запросить возврат средств на веб-сайте Google Play. Если была обнаружена покупка в Google Play с помощью карты или другого способа оплаты, который не совершался кем-либо из знакомых, нужно сообщить о несанкционированной транзакции в течение 120 дней с ее момента. Если запрос на возврат средств был одобрен, нужно уточнить, сколько времени займет возврат.

Apple короткий и простой: Алгоритм возврата денег за подписку на айфоне или других девайсахкороткий и простой:

Необходимо зайти на сайт apple.com и в учетную запись apple id. Далее нажать "мне нужно", а затем выбрать "Запросить возмещение". На следующей странице нажать на транзакцию, которая по мнение потребителя была совершена ошибочно, и выбрать причину, по которой необходимо вернуть средства. Дальше остается только ждать, когда деньги поступят обратно на счет

© Depositphotos.com / HayDmitriy Молодые люди со смартфонами © Depositphotos.com / HayDmitriy Молодые люди со смартфонами

Отключение и возврат средств в разных сервисах

Сейчас многие российские или зарубежные сервисы работают по принципу подписки. Прибегая к их услугам, следует предварительно прочитать “Условия подписки”. Они всплывают на экране перед каждой покупкой.

Обычно в таком случае пользователь может отказаться от подписки в своем личном кабинете, она прекратится со дня, следующего за последним днем оплаченного периода. Чтобы вернуть деньги, нужно будет обратиться в службу поддержки. На сайте всегда указан номер телефона поддержки или почта, на которую можно написать.

Оспаривание платежа в банке

Для оплаты товаров по карте через интернет есть такое понятие как чарджбэк. Это процедура оспаривания платежа по банковской карте, с которым человек не согласен. Для возврата подобным образом недовольный клиент связывается со своим банком и просит вернуть деньги на счет. Банк оценивает, возможно ли начать процедуру возврата средств. В тех случаях, когда это возможно, он передает претензию покупателя платежной системе, которая отправляет ее в банк продавца. Он выясняет, действительно ли его клиент обязан вернуть деньги.

По закону банк обязан принять заявление о возврате средств по карточной транзакции и дать ответ в течение 30 дней, если клиент сделал покупку внутри страны, или 60 дней, если товар или услуга была от иностранного продавца.

Если процедура возврата платежа не сработала, есть другой способ — пожаловаться на продавца в Роспотребнадзор, подать в суд.

Судебная практика

защите прав потребителей , - комментирует Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты", член “С учетом того, что подписка на какие-либо услуги обычно предоставляется физическому лицу со стороны юридического лица, возникающие при этом отношения регулируются законом о, - комментирует Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России , - Если пересказать его статью 32 простым языком, то получим, что покупатель услуги может отказаться от нее в любой момент, а продавец – должен вернуть ему деньги за неиспользованный период. То есть если использовать 10 дней из месячной подписки, а потом отказаться от нее, то компания должна вернуть деньги за оставшиеся 20 дней.