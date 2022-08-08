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В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек - РИА Новости, 08.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807992918.html
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек
На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 14 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:56
2022-08-08T11:56
новости подмосковья
жилье
истра
видное
котово
недвижимость
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 14 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Больше всего объектов кадастр получили в городском округе Истра – 11 таунхаусов в деревне Красный поселок.Также кадастровые номера присвоили двум объектам в городе Видное в Ленинском городском округе и жилому дому в деревне Котово в городском округе Наро-Фоминск."Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия", - говорится в сообщении.
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истра
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жилье, истра, видное, котово, недвижимость
11:56 08.08.2022
 

В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧастные дома в Московской области
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Частные дома в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 14 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Больше всего объектов кадастр получили в городском округе Истра – 11 таунхаусов в деревне Красный поселок.
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Также кадастровые номера присвоили двум объектам в городе Видное в Ленинском городском округе и жилому дому в деревне Котово в городском округе Наро-Фоминск.
"Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяЖильеИстраВидноеКотовоНедвижимость
 
 
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