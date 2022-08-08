https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807992918.html
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 14 новостроек
На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 14 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:56
2022-08-08T11:56
2022-08-08T11:56
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На кадастровый учет за прошедшую неделю поставили 14 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Больше всего объектов кадастр получили в городском округе Истра – 11 таунхаусов в деревне Красный поселок.Также кадастровые номера присвоили двум объектам в городе Видное в Ленинском городском округе и жилому дому в деревне Котово в городском округе Наро-Фоминск."Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807963041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, истра, видное, котово, недвижимость