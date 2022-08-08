https://ria.ru/20220808/perevody-1807967604.html

"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы

"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы - РИА Новости, 08.08.2022

"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы

Банк "Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро, говорится в материалах... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:12

2022-08-08T11:12

2022-08-08T11:12

россия

экономика

уралсиб (финансовая корпорация)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банк "Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро, говорится в материалах кредитной организации."Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте из-за пределов сети ПАО "Банк Уралсиб": 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии – 25 долларов или евро", - сказано в документе.Отмечается, что по переводам в долларах и евро комиссия удерживается в соответствующих валютах, а по переводам в иных валютах комиссия удерживается в евро. При этом комиссия не распространяется на счета срочных вкладов и счета в китайских юанях, открытых в банке.Комиссия банка за исходящие переводы в иностранной валюте в зависимости от различных условий составляет 0,7-1% от суммы перевода, но не менее 150 долларов или евро и не более 500 долларов или евро.

https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802934747.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, уралсиб (финансовая корпорация)