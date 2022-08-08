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"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы
"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы - РИА Новости, 08.08.2022
"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы
Банк "Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро, говорится в материалах... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:12
2022-08-08T11:12
2022-08-08T11:12
россия
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банк "Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро, говорится в материалах кредитной организации."Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте из-за пределов сети ПАО "Банк Уралсиб": 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии – 25 долларов или евро", - сказано в документе.Отмечается, что по переводам в долларах и евро комиссия удерживается в соответствующих валютах, а по переводам в иных валютах комиссия удерживается в евро. При этом комиссия не распространяется на счета срочных вкладов и счета в китайских юанях, открытых в банке.Комиссия банка за исходящие переводы в иностранной валюте в зависимости от различных условий составляет 0,7-1% от суммы перевода, но не менее 150 долларов или евро и не более 500 долларов или евро.
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802934747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, уралсиб (финансовая корпорация)
"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы
Банк "Уралсиб" ввел комиссию в пять процентов за входящие SWIFT-переводы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банк "Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы, при этом ее минимальный размер составит 25 долларов или евро, говорится в материалах кредитной организации.
"Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте из-за пределов сети ПАО "Банк Уралсиб
": 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии – 25 долларов или евро", - сказано в документе.
Отмечается, что по переводам в долларах и евро комиссия удерживается в соответствующих валютах, а по переводам в иных валютах комиссия удерживается в евро. При этом комиссия не распространяется на счета срочных вкладов и счета в китайских юанях, открытых в банке.
Комиссия банка за исходящие переводы в иностранной валюте в зависимости от различных условий составляет 0,7-1% от суммы перевода, но не менее 150 долларов или евро и не более 500 долларов или евро.