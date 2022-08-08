https://ria.ru/20220808/peremirie-1807963878.html

Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа

Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2022

Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа, подтверждена позиция РФ в пользу восстановления РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:55

2022-08-08T10:55

2022-08-08T11:08

в мире

хамас

сектор газа

израиль

михаил богданов

ближний восток

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа, подтверждена позиция РФ в пользу восстановления перемирия с Израилем, сообщается на сайте МИД РФ."Седьмого августа по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией", - говорится в сообщении."С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - отметили в МИД.Также сообщается, что в ходе беседы лидер ХАМАС дал высокую оценку активным посредническим усилиям Египта, а также Катара, которые позволили в конечном итоге прийти к соглашению о прекращении огня.Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу в 23.30 воскресенья.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220808/obstrely-1807915162.html

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сектор газа

израиль

ближний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, хамас, сектор газа, израиль, михаил богданов, ближний восток, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа