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Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2022
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Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа
Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2022
Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа, подтверждена позиция РФ в пользу восстановления РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:55
2022-08-08T11:08
в мире
хамас
сектор газа
израиль
михаил богданов
ближний восток
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа, подтверждена позиция РФ в пользу восстановления перемирия с Израилем, сообщается на сайте МИД РФ."Седьмого августа по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией", - говорится в сообщении."С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - отметили в МИД.Также сообщается, что в ходе беседы лидер ХАМАС дал высокую оценку активным посредническим усилиям Египта, а также Катара, которые позволили в конечном итоге прийти к соглашению о прекращении огня.Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу в 23.30 воскресенья.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
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сектор газа
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в мире, хамас, сектор газа, израиль, михаил богданов, ближний восток, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
10:55 08.08.2022 (обновлено: 11:08 08.08.2022)
 
Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа

Замглавы МИД Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа, подтверждена позиция РФ в пользу восстановления перемирия с Израилем, сообщается на сайте МИД РФ.
"Седьмого августа по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией", - говорится в сообщении.
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"С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - отметили в МИД.
Также сообщается, что в ходе беседы лидер ХАМАС дал высокую оценку активным посредническим усилиям Египта, а также Катара, которые позволили в конечном итоге прийти к соглашению о прекращении огня.
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу в 23.30 воскресенья.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
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В миреХамасСектор ГазаИзраильМихаил БогдановБлижний ВостокИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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