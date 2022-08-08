10:55 08.08.2022 (обновлено: 11:08 08.08.2022)
Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа
Замглавы МИД Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией ситуацию в секторе Газа, подтверждена позиция РФ в пользу восстановления перемирия с Израилем, сообщается на сайте МИД РФ.
"Седьмого августа по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией", - говорится в сообщении.
"С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - отметили в МИД.
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад" вступило в силу в 23.30 воскресенья.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.