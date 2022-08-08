06:24 08.08.2022 (обновлено: 10:58 08.08.2022)
Во Франции рассказали о новой тактике Пентагона на Украине
Causeur узнал о новой тактике Пентагона по найму контрактных помощников для Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных "помощников" для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По словам собеседника издания, американская армия "была рядом с ВСУ" с самого начала боевых действий.
"Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные "помощники". Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит аутсорсинг, ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине", — рассказал источник.
Он уточнил, что такие наемники действуют "повсюду, на всех полях сражений".
На прошлой неделе заместитель начальника военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью The Telegraph, что перед ударами из РСЗО HIMARS украинские военные консультируются с американцами, и те даже могут отменить атаку, если их не устраивает цель. Как отмечали в российском Минобороны, это свидетельствует о прямой вовлеченности США в боевые действия на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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