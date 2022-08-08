https://ria.ru/20220808/pamyatnik-1807947067.html

В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"

В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире" - РИА Новости, 08.08.2022

В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"

В Хельсинки демонтировали монумент "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:03

2022-08-08T10:03

2022-08-08T10:50

в мире

финляндия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807950602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d244ba25026b9f5f578301aca4c58ad.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Хельсинки демонтировали монумент "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. Необходимость переноса памятника объясняется планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должна пройти там, где он располагается. Сейчас на этом участке строят новую трамвайную линию.Перенести скульптуру предлагалось уже не раз. Например, в 2019 году ее хотели убрать в рамках обновления и модернизации района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя Ленина, но этот проект не получил одобрения.Где теперь будет стоять монумент, пока неизвестно.Скульптура "Мир во всем мире" высотой 6,5 метра представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. Москва подарила ее Хельсинки в январе 1990 года. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру "Дети мира", которую установили в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

https://ria.ru/20220804/estoniya-1807226938.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры демонтажа подаренного Советским Союзом памятника "Мир во всем мире" в Хельсинки В Хельсинки демонтировали стоявший на площади Хаканиеми памятник "Мир во всем мире" работы советского скульптора Олега Кирюхина, передает корреспондент РИА Новости. Директор городского художественного музея заявила, что памятник увезут на хранение на время реконструкции проезжей части и что решение никак не связано с текущей геополитической ситуацией. Памятник поставили в 1990 как подарок Москвы финской столице. Инициативы о переносе статуи выдвигались неоднократно, например в 2019 - но проект не был одобрен. 2022-08-08T10:03 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, финляндия, россия