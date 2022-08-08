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В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире" - РИА Новости, 08.08.2022
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В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"
В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире" - РИА Новости, 08.08.2022
В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"
В Хельсинки демонтировали монумент "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:03
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в мире
финляндия
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Хельсинки демонтировали монумент "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии, передает корреспондент РИА Новости. Необходимость переноса памятника объясняется планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должна пройти там, где он располагается. Сейчас на этом участке строят новую трамвайную линию.Перенести скульптуру предлагалось уже не раз. Например, в 2019 году ее хотели убрать в рамках обновления и модернизации района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя Ленина, но этот проект не получил одобрения.Где теперь будет стоять монумент, пока неизвестно.Скульптура "Мир во всем мире" высотой 6,5 метра представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. Москва подарила ее Хельсинки в январе 1990 года. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру "Дети мира", которую установили в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.
https://ria.ru/20220804/estoniya-1807226938.html
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Кадры демонтажа подаренного Советским Союзом памятника "Мир во всем мире" в Хельсинки
В Хельсинки демонтировали стоявший на площади Хаканиеми памятник "Мир во всем мире" работы советского скульптора Олега Кирюхина, передает корреспондент РИА Новости. Директор городского художественного музея заявила, что памятник увезут на хранение на время реконструкции проезжей части и что решение никак не связано с текущей геополитической ситуацией. Памятник поставили в 1990 как подарок Москвы финской столице. Инициативы о переносе статуи выдвигались неоднократно, например в 2019 - но проект не был одобрен.
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в мире, финляндия, россия
10:03 08.08.2022 (обновлено: 10:50 08.08.2022)
 
В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"

Власти Хельсинки демонтировали подаренный СССР монумент "Мир во всем мире"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Хельсинки демонтировали монумент "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии, передает корреспондент РИА Новости.
Необходимость переноса памятника объясняется планами по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая должна пройти там, где он располагается. Сейчас на этом участке строят новую трамвайную линию.
Перенести скульптуру предлагалось уже не раз. Например, в 2019 году ее хотели убрать в рамках обновления и модернизации района Хаканиеми. В качестве нового места рассматривался небольшой сквер, носящий имя Ленина, но этот проект не получил одобрения.
Где теперь будет стоять монумент, пока неизвестно.

Скульптура "Мир во всем мире" высотой 6,5 метра представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. Москва подарила ее Хельсинки в январе 1990 года. В ответ финское руководство передало СССР скульптуру "Дети мира", которую установили в парке Дружбы на Ленинградском шоссе.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 14:21
Премьер Эстонии призвала скорее снести все советские памятники
 
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