https://ria.ru/20220808/otravlenie-1808072524.html

Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом

Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом - РИА Новости, 08.08.2022

Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом

Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:21

2022-08-08T15:21

2022-08-08T16:24

происшествия

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, двое мужчин купили арбуз на рынке в минувшую пятницу, 5 августа."Вскоре одному из мужчин стало плохо, его товарищ вызвал ему скорую. Госпитализированного поместили в реанимацию, опросить его не получается из-за состояния", — рассказал источник.Он уточнил, что диагноз медиков — отравление неизвестным веществом.

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, москва