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Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом - РИА Новости, 08.08.2022
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Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом - РИА Новости, 08.08.2022
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом
Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:21
2022-08-08T16:24
происшествия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, двое мужчин купили арбуз на рынке в минувшую пятницу, 5 августа."Вскоре одному из мужчин стало плохо, его товарищ вызвал ему скорую. Госпитализированного поместили в реанимацию, опросить его не получается из-за состояния", — рассказал источник.Он уточнил, что диагноз медиков — отравление неизвестным веществом.
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происшествия, здоровье - общество, москва
15:21 08.08.2022 (обновлено: 16:24 08.08.2022)
 
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом

Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись купленным на рынке арбузом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, двое мужчин купили арбуз на рынке в минувшую пятницу, 5 августа.
"Вскоре одному из мужчин стало плохо, его товарищ вызвал ему скорую. Госпитализированного поместили в реанимацию, опросить его не получается из-за состояния", — рассказал источник.
Он уточнил, что диагноз медиков — отравление неизвестным веществом.
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