https://ria.ru/20220808/otravlenie-1808072524.html
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом - РИА Новости, 08.08.2022
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом
Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:21
2022-08-08T15:21
2022-08-08T16:24
происшествия
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москва
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, двое мужчин купили арбуз на рынке в минувшую пятницу, 5 августа."Вскоре одному из мужчин стало плохо, его товарищ вызвал ему скорую. Госпитализированного поместили в реанимацию, опросить его не получается из-за состояния", — рассказал источник.Он уточнил, что диагноз медиков — отравление неизвестным веществом.
https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва
15:21 08.08.2022 (обновлено: 16:24 08.08.2022)
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись арбузом
Житель Москвы попал в реанимацию, отравившись купленным на рынке арбузом
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Москвы попал в реанимацию после того, как съел арбуз, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, двое мужчин купили арбуз на рынке в минувшую пятницу, 5 августа.
"Вскоре одному из мужчин стало плохо, его товарищ вызвал ему скорую. Госпитализированного поместили в реанимацию, опросить его не получается из-за состояния", — рассказал источник.
Он уточнил, что диагноз медиков — отравление неизвестным веществом.