https://ria.ru/20220808/ospa-1808168447.html

В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 08.08.2022

В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:15

2022-08-08T20:15

2022-08-08T20:23

молдавия

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg

КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики."Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Молдавии. Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединенных Штатов Америки по работе", - говорится на странице минздрава в соцсетях.По данным министерства, иностранец обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, куда он был госпитализирован с подозрением на оспу обезьян, с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями."Были собраны образцы, их доставили для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здоровья. Тест на оспу обезьян дал положительный результат", - отмечает минздрав.Установлено, что в США мужчина контактировал с человеком, у которого подтвердилась оспа обезьян.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

https://ria.ru/20220806/ospa-1807685453.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, оспа обезьян