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В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 08.08.2022
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В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 08.08.2022
В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:15
2022-08-08T20:23
молдавия
оспа обезьян
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КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики."Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Молдавии. Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединенных Штатов Америки по работе", - говорится на странице минздрава в соцсетях.По данным министерства, иностранец обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, куда он был госпитализирован с подозрением на оспу обезьян, с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями."Были собраны образцы, их доставили для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здоровья. Тест на оспу обезьян дал положительный результат", - отмечает минздрав.Установлено, что в США мужчина контактировал с человеком, у которого подтвердилась оспа обезьян.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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молдавия, оспа обезьян
20:15 08.08.2022 (обновлено: 20:23 08.08.2022)
 
В Молдавии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав: в Молдавии подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 авг – РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Молдавии. Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединенных Штатов Америки по работе", - говорится на странице минздрава в соцсетях.
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По данным министерства, иностранец обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, куда он был госпитализирован с подозрением на оспу обезьян, с общей слабостью, лихорадкой и кожными высыпаниями.
"Были собраны образцы, их доставили для лабораторных исследований в Национальное агентство общественного здоровья. Тест на оспу обезьян дал положительный результат", - отмечает минздрав.
Установлено, что в США мужчина контактировал с человеком, у которого подтвердилась оспа обезьян.
За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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