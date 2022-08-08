https://ria.ru/20220808/ospa-1808123346.html

"Вектор" сообщил, когда сможет начать производить препарат от оспы НИОХ-14

"Вектор" сообщил, когда сможет начать производить препарат от оспы НИОХ-14 - РИА Новости, 08.08.2022

"Вектор" сообщил, когда сможет начать производить препарат от оспы НИОХ-14

Запуск производства первого отечественного противооспенного препарата НИОХ-14 будет возможен после его регистрации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:48

2022-08-08T17:48

2022-08-08T17:48

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оспа обезьян

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Запуск производства первого отечественного противооспенного препарата НИОХ-14 будет возможен после его регистрации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал в Минздрав заявку на регистрацию первого в России противооспенного препарата "НИОХ-14".Первый этап клинических исследований был проведен на 90 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет, который позволил оценить безопасность и переносимость препарата, а также выбрать дозу и схему применения, уточнили в центре.Доклинические исследования препарата на мышах и сурках показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе оспы обезьян, отметили в "Векторе".Механизм действия препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет остановить выход вируса и его дальнейшее распространение в организме, подчеркнули в центре.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, оспа обезьян