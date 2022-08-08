05:18 08.08.2022 (обновлено: 10:51 08.08.2022)
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
Минобороны КНР призвало США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. США не смогут контролировать Китай с помощью Тайваня, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
"КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути", — заявил У Цянь, слова которого приводит сайт оборонного ведомства КНР.
В начале прошлой недели состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
Пекин также ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.