https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html

Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня

Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022

Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня

США не смогут контролировать Китай с помощью Тайваня, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T05:18

2022-08-08T05:18

2022-08-08T10:51

китай

сша

в мире

минобороны кнр

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нэнси пелоси

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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. США не смогут контролировать Китай с помощью Тайваня, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.В начале прошлой недели состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.Пекин также ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220807/tayvan-1807875813.html

https://ria.ru/20220807/politika-1807507581.html

китай

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