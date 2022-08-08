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Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022
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Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
США не смогут контролировать Китай с помощью Тайваня, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T05:18
2022-08-08T10:51
китай
сша
в мире
минобороны кнр
визит пелоси на тайвань
мид кнр
тайвань
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. США не смогут контролировать Китай с помощью Тайваня, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.В начале прошлой недели состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.Пекин также ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220807/tayvan-1807875813.html
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китай, сша, в мире, минобороны кнр, визит пелоси на тайвань, мид кнр, тайвань, нэнси пелоси, пекин
05:18 08.08.2022 (обновлено: 10:51 08.08.2022)
 
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня

Минобороны КНР призвало США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. США не смогут контролировать Китай с помощью Тайваня, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
"КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути", — заявил У Цянь, слова которого приводит сайт оборонного ведомства КНР.
В начале прошлой недели состоялся визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В ответ на эту поездку армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
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Пекин также ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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