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В Орле задержали заведующего аттракционами, на которых погибла девушка
В Орле задержали заведующего аттракционами, на которых погибла девушка - РИА Новости, 08.08.2022
В Орле задержали заведующего аттракционами, на которых погибла девушка
Заведующий аттракционами в "Городском парке культуры и отдыха" в Орле, где погибла 17-летняя девушка, задержан, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:49
2022-08-08T18:49
2022-08-08T18:52
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заведующий аттракционами в "Городском парке культуры и отдыха" в Орле, где погибла 17-летняя девушка, задержан, сообщается на сайте СК России.Девушка 17 лет погибла в субботу, выпав с аттракциона в городском парке культуры и отдыха в Орле. СУСК по Орловской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку начала прокуратура, работа аттракциона приостановлена."В ходе проведения следственных действий следователями был задержан заведующий аттракционами муниципального автономного учреждения культуры "Городской парк культуры и отдыха". Проведены осмотры помещений, изъята необходимая документация, допрошены очевидцы произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту гибели 17-летней девушки продолжается расследование уголовного дела о "невыполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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происшествия, орел, орловская область, россия
18:49 08.08.2022 (обновлено: 18:52 08.08.2022)
В Орле задержали заведующего аттракционами, на которых погибла девушка
В Орле задержали заведующего аттракционами, на которых погибла 17-летняя девушка