https://ria.ru/20220808/oon-1808182246.html

ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине

ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине - РИА Новости, 08.08.2022

ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине

ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:05

2022-08-08T22:05

2022-08-08T22:10

цены на нефть

ливан

сьерра-леоне

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ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения."Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний", - сказал Дюжаррик.По его словам, "страны не покупают зерно – это все делается через коммерческий сектор".

https://ria.ru/20220722/oon-1804338791.html

ливан

сьерра-леоне

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, ливан, сьерра-леоне