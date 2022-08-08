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ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине - РИА Новости, 08.08.2022
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ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине - РИА Новости, 08.08.2022
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:05
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цены на нефть
ливан
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ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения."Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний", - сказал Дюжаррик.По его словам, "страны не покупают зерно – это все делается через коммерческий сектор".
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цены на нефть, ливан, сьерра-леоне
22:05 08.08.2022 (обновлено: 22:10 08.08.2022)
 
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине

Представитель генсека ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРСбор урожая зерна
Сбор урожая зерна
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Сбор урожая зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения.
"Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний", - сказал Дюжаррик.
По его словам, "страны не покупают зерно – это все делается через коммерческий сектор".
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Цены на нефтьЛиванСьерра-Леоне
 
 
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