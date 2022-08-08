https://ria.ru/20220808/oon-1808182246.html
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине - РИА Новости, 08.08.2022
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:05
2022-08-08T22:05
2022-08-08T22:10
цены на нефть
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ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения."Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний", - сказал Дюжаррик.По его словам, "страны не покупают зерно – это все делается через коммерческий сектор".
https://ria.ru/20220722/oon-1804338791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, ливан, сьерра-леоне
22:05 08.08.2022 (обновлено: 22:10 08.08.2022)
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
Представитель генсека ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна
ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана
Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне
с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения.
"Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний", - сказал Дюжаррик.
По его словам, "страны не покупают зерно – это все делается через коммерческий сектор".