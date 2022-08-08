https://ria.ru/20220808/ogon-1807977282.html
В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь
В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь
Следователи в Подмосковье завершили расследование уголовного дела против мужчины, который бросил памятный венок в мемориальный комплекс, из-за чего тот... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:32
2022-08-08T11:32
2022-08-08T11:32
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи в Подмосковье завершили расследование уголовного дела против мужчины, который бросил памятный венок в мемориальный комплекс, из-за чего тот загорелся, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.По данным СК, 12 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле мемориального комплекса "Памяти погибшим воинам-Куровчанам", взял памятный венок "Звезда" и бросил его на открытый огонь мемориала. В результате загорелось и разрушилось бетонное основание и керамические плиты, а также обгорела и деформировалась декоративная звезда."Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя... Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что причинен ущерб историко-культурному значению объекту памяти погибшим воинам, а также материальный ущерб МБУ "Ликино-Дулевский комбинат благоустройства" на сумму более 683 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь
ГСУ СК по Подмосковью передал в суд дело против мужчины, бросившего венок в Вечный огонь