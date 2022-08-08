https://ria.ru/20220808/ogon-1807977282.html

В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь

В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь - РИА Новости, 08.08.2022

В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь

Следователи в Подмосковье завершили расследование уголовного дела против мужчины, который бросил памятный венок в мемориальный комплекс, из-за чего тот... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:32

2022-08-08T11:32

2022-08-08T11:32

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи в Подмосковье завершили расследование уголовного дела против мужчины, который бросил памятный венок в мемориальный комплекс, из-за чего тот загорелся, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.По данным СК, 12 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле мемориального комплекса "Памяти погибшим воинам-Куровчанам", взял памятный венок "Звезда" и бросил его на открытый огонь мемориала. В результате загорелось и разрушилось бетонное основание и керамические плиты, а также обгорела и деформировалась декоративная звезда."Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя... Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что причинен ущерб историко-культурному значению объекту памяти погибшим воинам, а также материальный ущерб МБУ "Ликино-Дулевский комбинат благоустройства" на сумму более 683 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)