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В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь - РИА Новости, 08.08.2022
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В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь
В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь
Следователи в Подмосковье завершили расследование уголовного дела против мужчины, который бросил памятный венок в мемориальный комплекс, из-за чего тот... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:32
2022-08-08T11:32
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи в Подмосковье завершили расследование уголовного дела против мужчины, который бросил памятный венок в мемориальный комплекс, из-за чего тот загорелся, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.По данным СК, 12 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле мемориального комплекса "Памяти погибшим воинам-Куровчанам", взял памятный венок "Звезда" и бросил его на открытый огонь мемориала. В результате загорелось и разрушилось бетонное основание и керамические плиты, а также обгорела и деформировалась декоративная звезда."Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя... Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что причинен ущерб историко-культурному значению объекту памяти погибшим воинам, а также материальный ущерб МБУ "Ликино-Дулевский комбинат благоустройства" на сумму более 683 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
11:32 08.08.2022
 
В Подмосковье будут судить мужчину, бросившего венок в Вечный огонь

ГСУ СК по Подмосковью передал в суд дело против мужчины, бросившего венок в Вечный огонь

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вечный огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи в Подмосковье завершили расследование уголовного дела против мужчины, который бросил памятный венок в мемориальный комплекс, из-за чего тот загорелся, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.
По данным СК, 12 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле мемориального комплекса "Памяти погибшим воинам-Куровчанам", взял памятный венок "Звезда" и бросил его на открытый огонь мемориала. В результате загорелось и разрушилось бетонное основание и керамические плиты, а также обгорела и деформировалась декоративная звезда.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя... Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что причинен ущерб историко-культурному значению объекту памяти погибшим воинам, а также материальный ущерб МБУ "Ликино-Дулевский комбинат благоустройства" на сумму более 683 тысяч рублей.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:23
В Калининграде задержали местного жителя, осквернившего Вечный огонь
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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