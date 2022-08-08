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"Исламский джихад" пригрозил Израилю возобновлением обстрелов

"Исламский джихад" пригрозил Израилю возобновлением обстрелов - РИА Новости, 08.08.2022

"Исламский джихад" пригрозил Израилю возобновлением обстрелов

Генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" пригрозил выйти из соглашения о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T00:21

2022-08-08T00:21

2022-08-08T00:28

в мире

израиль

египет

исламский джихад

армия обороны израиля

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ДОХА, 8 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" пригрозил выйти из соглашения о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия, передает канал "Аль-Масира".По его словам, достигнутая при посредничестве Египта договоренность с Израилем — четкая и конкретная и не содержит каких-либо секретных деталей. В частности, уточнил ан-Нахале, движение добивается освобождения из тюрьмы двух командиров — Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади, оно получило обещание от египетских посредников, что это будет сделано.Ан-Нахале добавил, что возглавляемая им организация одновременно смогла обстреливать 58 израильских поселений из сектора Газа, назвав это "историческим достижением".Ранее "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.).В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Тель-Авив согласился на перемирие в секторе Газа. При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие для прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.ЦАХАЛ 5 августа начала операцию против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. Как сообщил Минздрав сектора Газа, по последним данным, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220807/sireny-1807913708.html

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в мире, израиль, египет, исламский джихад, армия обороны израиля, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа