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Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/obstrel-1808183604.html
Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ
Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ
Корреспондент РИА Новости показал в своем видео последствия очередного обстрела украинскими боевиками города Донецка. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:20
2022-08-08T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
авдеевский коксохимический завод
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал в своем видео последствия очередного обстрела украинскими боевиками города Донецка."Мы находимся на крыше одного из высотных зданий Киевского района города Донецка, который подвергается сейчас интенсивным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. За моей спиной можно видеть сильно горящее здание, это тоже Киевский район. Отсюда хорошо видно здание многострадального Донецкого аэропорта, который претерпел еще в 2014-2015 годах", - рассказал журналист.По его словам, артиллерия Украины бьет со стороны Авдеевского коксохимического завода, прикрываясь тем, что союзные силы не могут наносить удары по территории предприятия, чтобы не вызвать экологическую катастрофу.Журналист отметил, что в городе считают, что участившиеся обстрелы Донецка связаны с серьезными успехами союзных сил на фронте."С тем, что наконец удалось прорвать мощную линию обороны под Песками, которая казалась очень тяжелой, практически несокрушимой. Но ее получилось прорвать и отодвинуть неприятеля. Есть успехи на марьинском направлении, на красногоровском, и, видимо, предчувствуя свой скорый конец, авдеевская агломерация, находящаяся под контролем вооруженных формирований Украины, таким образом отвечает не столько нашим военным, сколько их семьям, родственникам, друзьям, мирным жителям, которые проживают в Донецке", - отмечает корреспондент.Он добавил, что "ничего здесь нового нету - тактика террора, которую киевский режим практикует, нам давно понятна и ясна, просто очередное горькое тому подтверждение".
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, авдеевский коксохимический завод
22:20 08.08.2022
 
Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ

Корреспондент РИА Новости показал последствия очередного обстрела Донецка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал в своем видео последствия очередного обстрела украинскими боевиками города Донецка.
"Мы находимся на крыше одного из высотных зданий Киевского района города Донецка, который подвергается сейчас интенсивным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. За моей спиной можно видеть сильно горящее здание, это тоже Киевский район. Отсюда хорошо видно здание многострадального Донецкого аэропорта, который претерпел еще в 2014-2015 годах", - рассказал журналист.
По его словам, артиллерия Украины бьет со стороны Авдеевского коксохимического завода, прикрываясь тем, что союзные силы не могут наносить удары по территории предприятия, чтобы не вызвать экологическую катастрофу.
Журналист отметил, что в городе считают, что участившиеся обстрелы Донецка связаны с серьезными успехами союзных сил на фронте.
"С тем, что наконец удалось прорвать мощную линию обороны под Песками, которая казалась очень тяжелой, практически несокрушимой. Но ее получилось прорвать и отодвинуть неприятеля. Есть успехи на марьинском направлении, на красногоровском, и, видимо, предчувствуя свой скорый конец, авдеевская агломерация, находящаяся под контролем вооруженных формирований Украины, таким образом отвечает не столько нашим военным, сколько их семьям, родственникам, друзьям, мирным жителям, которые проживают в Донецке", - отмечает корреспондент.
Он добавил, что "ничего здесь нового нету - тактика террора, которую киевский режим практикует, нам давно понятна и ясна, просто очередное горькое тому подтверждение".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаАвдеевский коксохимический завод
 
 
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