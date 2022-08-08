https://ria.ru/20220808/obstrel-1808183604.html

Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ

Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022

Корреспондент РИА Новости показал последствия обстрела Донецка ВСУ

Корреспондент РИА Новости показал в своем видео последствия очередного обстрела украинскими боевиками города Донецка. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:20

2022-08-08T22:20

2022-08-08T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

авдеевский коксохимический завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал в своем видео последствия очередного обстрела украинскими боевиками города Донецка."Мы находимся на крыше одного из высотных зданий Киевского района города Донецка, который подвергается сейчас интенсивным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. За моей спиной можно видеть сильно горящее здание, это тоже Киевский район. Отсюда хорошо видно здание многострадального Донецкого аэропорта, который претерпел еще в 2014-2015 годах", - рассказал журналист.По его словам, артиллерия Украины бьет со стороны Авдеевского коксохимического завода, прикрываясь тем, что союзные силы не могут наносить удары по территории предприятия, чтобы не вызвать экологическую катастрофу.Журналист отметил, что в городе считают, что участившиеся обстрелы Донецка связаны с серьезными успехами союзных сил на фронте."С тем, что наконец удалось прорвать мощную линию обороны под Песками, которая казалась очень тяжелой, практически несокрушимой. Но ее получилось прорвать и отодвинуть неприятеля. Есть успехи на марьинском направлении, на красногоровском, и, видимо, предчувствуя свой скорый конец, авдеевская агломерация, находящаяся под контролем вооруженных формирований Украины, таким образом отвечает не столько нашим военным, сколько их семьям, родственникам, друзьям, мирным жителям, которые проживают в Донецке", - отмечает корреспондент.Он добавил, что "ничего здесь нового нету - тактика террора, которую киевский режим практикует, нам давно понятна и ясна, просто очередное горькое тому подтверждение".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, авдеевский коксохимический завод