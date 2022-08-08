https://ria.ru/20220808/obstrel-1808173220.html
"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС
"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС
Читателей французского издания Le Figaro возмутила попытка украинских властей обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:41
2022-08-08T20:41
2022-08-08T22:25
в мире
россия
энергодар
украина
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_192:477:2958:2033_1920x0_80_0_0_c5eeaebceb1479b8afed7fbf7df02a18.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro возмутила попытка украинских властей обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС.Ранее власти Энергодара заявили об ударе по электростанции из РСЗО "Ураган", который нанесла Украина в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС.Многие комментаторы пришли в ужас от безответственного поведения киевских властей, подчеркнув, что подобные шаги могут привести к ядерной катастрофе."Украинцы — настоящие самоубийцы", — поддержал другой."Украина играет в опасную игру, в которую могут поверить лишь глупцы. Они сделают все, чтобы втянуть нас в этот конфликт", — заявил пользователь."То есть вы думаете, что русские стали бы стрелять сами в себя?! Украинцы и поддерживающие их журналисты держат нас за дураков!" — возмутились в комментариях."Киев готов на все, чтобы обвинить Москву в любых бедах. Идея, что Россия сама обстреливает АЭС, которую контролирует, просто абсурдна. Однако Украина настолько привыкла к снисходительности Запада, что позволяет себе любые выходки", — констатировал еще один читатель.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков.Украинские военные 5 августа нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Ночью 7 августа украинская армия вновь нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган".С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808009871.html
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808136064.html
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808078843.html
россия
энергодар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_540:534:2558:2048_1920x0_80_0_0_408ddd000e4c80f8c23fd6e3080e4ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, энергодар, украина, запорожская аэс
20:41 08.08.2022 (обновлено: 22:25 08.08.2022)
"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС
Читатели Le Figaro пришли в ужас после попытки Киева обвинить Москву в обстреле ЗАЭС
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Читателей французского издания Le Figaro
возмутила попытка украинских властей обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС.
Ранее власти Энергодара
заявили об ударе по электростанции из РСЗО "Ураган", который нанесла Украина
в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС.
Многие комментаторы пришли в ужас от безответственного поведения киевских властей, подчеркнув, что подобные шаги могут привести к ядерной катастрофе.
"Киев должен прекратить обстреливать эту АЭС. Если будут задеты реакторы, то вся Европа
почувствует на себе последствия этих безрассудных действий", — написал юзер.
"Украинцы — настоящие самоубийцы", — поддержал другой.
"Украина играет в опасную игру, в которую могут поверить лишь глупцы. Они сделают все, чтобы втянуть нас в этот конфликт", — заявил пользователь.
"То есть вы думаете, что русские стали бы стрелять сами в себя?! Украинцы и поддерживающие их журналисты держат нас за дураков!" — возмутились в комментариях.
"Киев готов на все, чтобы обвинить Москву
в любых бедах. Идея, что Россия
сама обстреливает АЭС, которую контролирует, просто абсурдна. Однако Украина настолько привыкла к снисходительности Запада, что позволяет себе любые выходки", — констатировал еще один читатель.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. На станции установлены шесть энергоблоков.
Украинские военные 5 августа нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Ночью 7 августа украинская армия вновь нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган".
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.