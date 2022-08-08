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"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС
"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС
Читателей французского издания Le Figaro возмутила попытка украинских властей обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:41
2022-08-08T22:25
в мире
россия
энергодар
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro возмутила попытка украинских властей обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС.Ранее власти Энергодара заявили об ударе по электростанции из РСЗО "Ураган", который нанесла Украина в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС.Многие комментаторы пришли в ужас от безответственного поведения киевских властей, подчеркнув, что подобные шаги могут привести к ядерной катастрофе."Украинцы — настоящие самоубийцы", — поддержал другой."Украина играет в опасную игру, в которую могут поверить лишь глупцы. Они сделают все, чтобы втянуть нас в этот конфликт", — заявил пользователь."То есть вы думаете, что русские стали бы стрелять сами в себя?! Украинцы и поддерживающие их журналисты держат нас за дураков!" — возмутились в комментариях."Киев готов на все, чтобы обвинить Москву в любых бедах. Идея, что Россия сама обстреливает АЭС, которую контролирует, просто абсурдна. Однако Украина настолько привыкла к снисходительности Запада, что позволяет себе любые выходки", — констатировал еще один читатель.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков.Украинские военные 5 августа нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Ночью 7 августа украинская армия вновь нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган".С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.
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в мире, россия, энергодар, украина, запорожская аэс
20:41 08.08.2022 (обновлено: 22:25 08.08.2022)
 
"Держат за дураков". Французы уличили Киев во лжи об обстреле ЗАЭС

Читатели Le Figaro пришли в ужас после попытки Киева обвинить Москву в обстреле ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro возмутила попытка украинских властей обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС.
Ранее власти Энергодара заявили об ударе по электростанции из РСЗО "Ураган", который нанесла Украина в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока АЭС.
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Многие комментаторы пришли в ужас от безответственного поведения киевских властей, подчеркнув, что подобные шаги могут привести к ядерной катастрофе.
"Киев должен прекратить обстреливать эту АЭС. Если будут задеты реакторы, то вся Европа почувствует на себе последствия этих безрассудных действий", — написал юзер.
"Украинцы — настоящие самоубийцы", — поддержал другой.
"Украина играет в опасную игру, в которую могут поверить лишь глупцы. Они сделают все, чтобы втянуть нас в этот конфликт", — заявил пользователь.
"То есть вы думаете, что русские стали бы стрелять сами в себя?! Украинцы и поддерживающие их журналисты держат нас за дураков!" — возмутились в комментариях.
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"Киев готов на все, чтобы обвинить Москву в любых бедах. Идея, что Россия сама обстреливает АЭС, которую контролирует, просто абсурдна. Однако Украина настолько привыкла к снисходительности Запада, что позволяет себе любые выходки", — констатировал еще один читатель.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков.
Украинские военные 5 августа нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Ночью 7 августа украинская армия вновь нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган".
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.
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