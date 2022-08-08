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На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения - РИА Новости, 08.08.2022
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На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения
На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения - РИА Новости, 08.08.2022
На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения
На Запорожской АЭС в результате очередного обстрела украинских войск оказалась повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, сообщил официальный РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:09
2022-08-08T16:57
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
херсонская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
евгений балицкий
энергодар
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Запорожской АЭС в результате очередного обстрела украинских войск оказалась повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать", — уточнил генерал.По его словам, технический персонал снизил мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт для предотвращения нарушения работы электростанции.Ранее в понедельник глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что после атаки ВСУ два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность. Он призвал делегации МАГАТЭ и ООН приехать на станцию, чтобы осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.Украинские военные 5 августа нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.Помимо этого, ночью 7 августа украинская армия вновь нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.
https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html
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запорожская область
херсонская область
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, херсонская область , запорожская аэс, вооруженные силы украины, евгений балицкий, энергодар, магатэ
13:09 08.08.2022 (обновлено: 16:57 08.08.2022)
 
На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения

Минобороны: на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Запорожской АЭС в результате очередного обстрела украинских войск оказалась повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать", — уточнил генерал.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
06:51Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
По его словам, технический персонал снизил мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт для предотвращения нарушения работы электростанции.
Ранее в понедельник глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что после атаки ВСУ два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность. Он призвал делегации МАГАТЭ и ООН приехать на станцию, чтобы осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
6 августа, 19:04Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Украинские военные 5 августа нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.
Помимо этого, ночью 7 августа украинская армия вновь нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 14:39
Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом терроризма
 
Запорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреХерсонская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЭнергодарМАГАТЭ
 
 
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