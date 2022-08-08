https://ria.ru/20220808/obstrel-1808017440.html

На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения

На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения - РИА Новости, 08.08.2022

На Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ произошел скачок напряжения

На Запорожской АЭС в результате очередного обстрела украинских войск оказалась повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, сообщил официальный РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:09

2022-08-08T13:09

2022-08-08T16:57

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министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Запорожской АЭС в результате очередного обстрела украинских войск оказалась повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать", — уточнил генерал.По его словам, технический персонал снизил мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт для предотвращения нарушения работы электростанции.Ранее в понедельник глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что после атаки ВСУ два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность. Он призвал делегации МАГАТЭ и ООН приехать на станцию, чтобы осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.Украинские военные 5 августа нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.Помимо этого, ночью 7 августа украинская армия вновь нанесла удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html

https://ria.ru/20220806/magate-1807765762.html

https://ria.ru/20220806/kosachev-1807728016.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, херсонская область , запорожская аэс, вооруженные силы украины, евгений балицкий, энергодар, магатэ