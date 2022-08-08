https://ria.ru/20220808/obstrel-1807927435.html
ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 152 миллиметра
ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 152 миллиметра - РИА Новости, 08.08.2022
ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 152 миллиметра
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:57
2022-08-08T07:57
2022-08-08T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
артем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b862670663c529ece6f445118294fde6.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, в 08:00 ВСУ выпустили еще пять таких же снарядов по Киевскому району города со стороны Орловки.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
артем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0adeb95112ad92c7bcca5d0f3481c821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, артем
07:57 08.08.2022 (обновлено: 08:47 08.08.2022)
ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 152 миллиметра
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибра 152 миллиметра