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При обстреле Горловки погибла мирная жительница

При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.08.2022

При обстреле Горловки погибла мирная жительница

При обстреле микрорайона "Восточный" в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:04

2022-08-08T07:04

2022-08-08T07:04

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. При обстреле микрорайона "Восточный" в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины