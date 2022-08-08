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При обстреле Горловки погибла мирная жительница
При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.08.2022
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
При обстреле микрорайона "Восточный" в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:04
2022-08-08T07:04
2022-08-08T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. При обстреле микрорайона "Восточный" в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
Жительница Горловки погибла от ранений, полученных при обстреле микрорайона "Восточный"