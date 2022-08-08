Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/obstrel-1807923052.html
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
При обстреле Горловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.08.2022
При обстреле Горловки погибла мирная жительница
При обстреле микрорайона "Восточный" в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:04
2022-08-08T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/13/1494001313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25b85a577e9711af0120549f6baefd7c.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. При обстреле микрорайона "Восточный" в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/13/1494001313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02e05acc899acc47908c1a1b0b4d41f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:04 08.08.2022
 
При обстреле Горловки погибла мирная жительница

Жительница Горловки погибла от ранений, полученных при обстреле микрорайона "Восточный"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Фрагменты снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. При обстреле микрорайона "Восточный" в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"Украинские каратели подвергли обстрелу микрорайон "Восточный" в Калининском районе Горловки. По улице Немировича-Данченко осколочные ранения получила мирная женщина. К сожалению, ранения оказались несовместимы с жизнью", — написал Приходько.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала