01:06 08.08.2022 (обновлено: 03:10 08.08.2022)
СМИ: Израиль подвергся обстрелу через восемь минут после перемирия
Jerusalem Post: несколько ракет выпущены по Израилю после вступления в силу перемирия
© AP Photo / Fatima ShbairРакеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Израиль подвергся обстрелу спустя несколько минут после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила газета Jerusalem Post.
"По израильским поселениям у границы с сектором Газа в воскресенье вечером выпущены ракеты, таким образом нарушено перемирие, достигнутое между Израилем и палестинским "Исламским джихадом", всего через восемь минут после его вступления в силу", — пишет издание.
Ранее "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что режим прекращения огня вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.).
В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Тель-Авив согласился на перемирие в секторе Газа. При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие для прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.
ЦАХАЛ 5 августа начала операцию против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. Как сообщил Минздрав сектора Газа, по последним данным, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.
Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.