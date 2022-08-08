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Украина попыталась обстрелять Мелитополь - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украина попыталась обстрелять Мелитополь
Украина попыталась обстрелять Мелитополь - РИА Новости, 08.08.2022
Украина попыталась обстрелять Мелитополь
ВСУ открыли огонь по Мелитополю, все ракеты сбиты российской ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T00:59
2022-08-08T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по Мелитополю, все ракеты сбиты российской ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты.По его информации, в районе железнодорожного вокзала нет электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, украина, мелитополь
00:59 08.08.2022 (обновлено: 10:11 08.08.2022)
 
Украина попыталась обстрелять Мелитополь

Украинские войска пытались нанести удары по Мелитополю, российская ПВО сбила две ракеты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по Мелитополю, все ракеты сбиты российской ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.
По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты.
По его информации, в районе железнодорожного вокзала нет электричества.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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