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Украина попыталась обстрелять Мелитополь
Украина попыталась обстрелять Мелитополь - РИА Новости, 08.08.2022
Украина попыталась обстрелять Мелитополь
ВСУ открыли огонь по Мелитополю, все ракеты сбиты российской ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T00:59
2022-08-08T00:59
2022-08-08T10:11
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по Мелитополю, все ракеты сбиты российской ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Украина попыталась обстрелять Мелитополь примерно в 00.30 ночи.По подсчету корреспондента РИА Новости, ВСУ выпустили две ракеты.По его информации, в районе железнодорожного вокзала нет электричества.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, мелитополь
00:59 08.08.2022 (обновлено: 10:11 08.08.2022)
Украина попыталась обстрелять Мелитополь
Украинские войска пытались нанести удары по Мелитополю, российская ПВО сбила две ракеты