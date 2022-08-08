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В Германии задержали нелегалов с российскими визами в паспортах - РИА Новости, 08.08.2022
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В Германии задержали нелегалов с российскими визами в паспортах
В Германии задержали нелегалов с российскими визами в паспортах - РИА Новости, 08.08.2022
В Германии задержали нелегалов с российскими визами в паспортах
Федеральная полиция ФРГ задержала в воскресенье девять нелегальных беженцев на границе с Польшей, в том числе граждан Ирана с российскими визами в паспортах,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:53
2022-08-08T17:53
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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Федеральная полиция ФРГ задержала в воскресенье девять нелегальных беженцев на границе с Польшей, в том числе граждан Ирана с российскими визами в паспортах, сообщило в понедельник ведомство."Два автомобиля с польскими номерами высадили несколько человек в районе Франкфурта-на-Одере... Женщина и двое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет удостоверили свои личности действующими иранскими паспортами, содержащими российские визы. Других документов, разрешающих проживание в Германии, у них не было", - говорится в сообщении ведомства, поступившем РИА Новости.Позже в том же районе были задержаны шесть мужчин в возрасте от 22 до 37 лет "из Таджикистана и Ирака" без&nbsp; проездных документов. Немецко-польский патруль сумел остановить автомобиль, за рулем которого находится 29-летний мужчина из Грузии. В отношении него начато предварительное расследование в нелегальном провозе иностранных граждан. Поиски второго автомобиля предполагаемого контрабандиста не увенчались успехом.Задержанные лица подали прошение о предоставлении убежища в Германии, они направлены в центр первичного приема в федеральной земле Бранденбург.
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в мире, авто, германия, таджикистан, грузия
17:53 08.08.2022
 
В Германии задержали нелегалов с российскими визами в паспортах

В Германии задержали девятерых нелегалов, среди которых иранцы с российскими визами

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Федеральная полиция ФРГ задержала в воскресенье девять нелегальных беженцев на границе с Польшей, в том числе граждан Ирана с российскими визами в паспортах, сообщило в понедельник ведомство.
"Два автомобиля с польскими номерами высадили несколько человек в районе Франкфурта-на-Одере... Женщина и двое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет удостоверили свои личности действующими иранскими паспортами, содержащими российские визы. Других документов, разрешающих проживание в Германии, у них не было", - говорится в сообщении ведомства, поступившем РИА Новости.
Позже в том же районе были задержаны шесть мужчин в возрасте от 22 до 37 лет "из Таджикистана и Ирака" без  проездных документов. Немецко-польский патруль сумел остановить автомобиль, за рулем которого находится 29-летний мужчина из Грузии. В отношении него начато предварительное расследование в нелегальном провозе иностранных граждан. Поиски второго автомобиля предполагаемого контрабандиста не увенчались успехом.
Задержанные лица подали прошение о предоставлении убежища в Германии, они направлены в центр первичного приема в федеральной земле Бранденбург.
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