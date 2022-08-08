Рейтинг@Mail.ru
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/neftekhranilische-1808135588.html
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью - РИА Новости, 08.08.2022
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью
Серия взрывов в порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, привела к переходу огня на третий резервуар, сообщил губернатор Марио Сабинес... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:41
2022-08-08T18:41
в мире
цены на нефть
куба
матансас (провинция)
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807824073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f66c28ed93a1fd111f5c29fffdc4539.jpg
МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Серия взрывов в порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, привела к переходу огня на третий резервуар, сообщил губернатор Марио Сабинес Лоренцо.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в минувшую пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. По последней информации министерства здравоохранения, 24 из 125 пострадавших в пожаре остаются госпитализированными, пятеро - в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся 16 человек, один погиб.Для помощи в тушении огня на Кубу накануне прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы. К утру понедельника был собран большой гидравлический насос из Венесуэлы для тушения химическими агентами и оборудование для тушения пеной.
https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807889484.html
куба
матансас (провинция)
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807824073_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82d073640db05b70721af1b40774e7d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, куба, матансас (провинция), венесуэла
18:41 08.08.2022
 
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью

Губернатор Сабинес: в порту провинции Матансас загорелся третий резервуар с нефтью

© AP Photo / Ramon EspinosaПожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Серия взрывов в порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, привела к переходу огня на третий резервуар, сообщил губернатор Марио Сабинес Лоренцо.
"Огонь со второго резервуара перекинулся на третий, сейчас он горит, ...большой взрыв, который мы видели, был выбросом топлива из второго танкера, который увеличил площадь горения... Ситуация очень сложная, горят все три резервуара", - сказал Сабинес в комментарии, который опубликовала пресс-служба президента.
Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в минувшую пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. По последней информации министерства здравоохранения, 24 из 125 пострадавших в пожаре остаются госпитализированными, пятеро - в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся 16 человек, один погиб.
Для помощи в тушении огня на Кубу накануне прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы. К утру понедельника был собран большой гидравлический насос из Венесуэлы для тушения химическими агентами и оборудование для тушения пеной.
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 20:00
Россия и Куба находятся в контакте по вопросам пожара на нефтехранилище
 
В миреЦены на нефтьКубаМатансас (провинция)Венесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала