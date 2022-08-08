https://ria.ru/20220808/neftekhranilische-1808135588.html
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью - РИА Новости, 08.08.2022
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью
Серия взрывов в порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, привела к переходу огня на третий резервуар, сообщил губернатор Марио Сабинес... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:41
2022-08-08T18:41
2022-08-08T18:41
в мире
цены на нефть
куба
матансас (провинция)
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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Серия взрывов в порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, привела к переходу огня на третий резервуар, сообщил губернатор Марио Сабинес Лоренцо.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в минувшую пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. По последней информации министерства здравоохранения, 24 из 125 пострадавших в пожаре остаются госпитализированными, пятеро - в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся 16 человек, один погиб.Для помощи в тушении огня на Кубу накануне прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы. К утру понедельника был собран большой гидравлический насос из Венесуэлы для тушения химическими агентами и оборудование для тушения пеной.
https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807889484.html
куба
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, куба, матансас (провинция), венесуэла
В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью
Губернатор Сабинес: в порту провинции Матансас загорелся третий резервуар с нефтью