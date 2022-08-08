https://ria.ru/20220808/neftekhranilische-1808135588.html

В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью

В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью - РИА Новости, 08.08.2022

В порту Кубы загорелся третий резервуар с нефтью

Серия взрывов в порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, привела к переходу огня на третий резервуар, сообщил губернатор Марио Сабинес... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:41

2022-08-08T18:41

2022-08-08T18:41

в мире

цены на нефть

куба

матансас (провинция)

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807824073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f66c28ed93a1fd111f5c29fffdc4539.jpg

МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Серия взрывов в порту кубинской провинции Матансас, где горит нефтехранилище, привела к переходу огня на третий резервуар, сообщил губернатор Марио Сабинес Лоренцо.Сильный пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас в минувшую пятницу вечером после удара молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. По последней информации министерства здравоохранения, 24 из 125 пострадавших в пожаре остаются госпитализированными, пятеро - в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся 16 человек, один погиб.Для помощи в тушении огня на Кубу накануне прибыли самолеты и вертолеты, а также специалисты из Мексики и Венесуэлы. К утру понедельника был собран большой гидравлический насос из Венесуэлы для тушения химическими агентами и оборудование для тушения пеной.

https://ria.ru/20220807/neftekhranilische-1807889484.html

куба

матансас (провинция)

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, куба, матансас (провинция), венесуэла