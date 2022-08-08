https://ria.ru/20220808/neft-1808055992.html

Росприроднадзор проверит информацию о разливе нефти в Приморском крае

Росприроднадзор проверит информацию о разливе нефти в Приморском крае - РИА Новости, 08.08.2022

Росприроднадзор проверит информацию о разливе нефти в Приморском крае

Росприроднадзор проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в бухте Лукина в Приморском крае, выездная проверка инспекторов назначена на 9 августа, сообщили в РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:41

2022-08-08T14:41

2022-08-08T14:41

происшествия

жкх

приморский край

хасанский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Росприроднадзор проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в бухте Лукина в Приморском крае, выездная проверка инспекторов назначена на 9 августа, сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале ведомства.В Росприроднадзоре сообщили, что в ведомстве проверяют информацию о разливе нефтепродуктов в бухте Лукина в Хасанском районе Приморского края, поскольку отдыхающие и местные жители массово жалуются на запах мазута вблизи береговой линии и маслянистые пятна на поверхности воды."Выездная проверка назначена на вторник, 9 августа. Инспекторы Росприроднадзора вместе со специалистами ЦЛАТИ и "Тотехмордирекции" прибудут на место, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и отобрать пробы воды. При наличии оснований будут приняты меры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/arktika-1803890262.html

приморский край

хасанский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, жкх, приморский край, хасанский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)