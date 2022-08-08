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Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2022
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне
Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:37
2022-08-08T20:37
2022-08-08T21:15
министерство обороны сша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
javelin (птрк)
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.О выделении украинским силам ПВО двух подобных систем американцы объявили в июле, а в новый пакет помощи, который был представлен в понедельник, вошли боеприпасы к ним – ракеты AMRAAM, которые более широко используются в истребительной авиации.NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.В новый пакет помощи на сумму в один миллиард долларов также вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin, бронированные медицинские автомобили.
https://ria.ru/20220808/pentagon-1807922106.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, украина, в мире, javelin (птрк)
20:37 08.08.2022 (обновлено: 21:15 08.08.2022)
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне
Замглавы Пентагона Каль: Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы