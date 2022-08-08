https://ria.ru/20220808/nasams-1808172727.html

Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне

Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2022

Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне

Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:37

2022-08-08T20:37

2022-08-08T21:15

министерство обороны сша

украина

специальная военная операция на украине

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javelin (птрк)

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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.О выделении украинским силам ПВО двух подобных систем американцы объявили в июле, а в новый пакет помощи, который был представлен в понедельник, вошли боеприпасы к ним – ракеты AMRAAM, которые более широко используются в истребительной авиации.NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.В новый пакет помощи на сумму в один миллиард долларов также вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin, бронированные медицинские автомобили.

https://ria.ru/20220808/pentagon-1807922106.html

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министерство обороны сша, украина, в мире, javelin (птрк)