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Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/nasams-1808172727.html
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2022
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне
Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:37
2022-08-08T21:15
министерство обороны сша
украина
специальная военная операция на украине
в мире
javelin (птрк)
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.О выделении украинским силам ПВО двух подобных систем американцы объявили в июле, а в новый пакет помощи, который был представлен в понедельник, вошли боеприпасы к ним – ракеты AMRAAM, которые более широко используются в истребительной авиации.NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.В новый пакет помощи на сумму в один миллиард долларов также вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin, бронированные медицинские автомобили.
https://ria.ru/20220808/pentagon-1807922106.html
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министерство обороны сша, украина, в мире, javelin (птрк)
20:37 08.08.2022 (обновлено: 21:15 08.08.2022)
 
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне

Замглавы Пентагона Каль: Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.
О выделении украинским силам ПВО двух подобных систем американцы объявили в июле, а в новый пакет помощи, который был представлен в понедельник, вошли боеприпасы к ним – ракеты AMRAAM, которые более широко используются в истребительной авиации.
"В этом пакете нет NASAMS, есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в следующие несколько месяцев", - сказал Каль журналистам.
NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.
В новый пакет помощи на сумму в один миллиард долларов также вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin, бронированные медицинские автомобили.
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