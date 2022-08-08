https://ria.ru/20220808/narusheniya-1808065839.html

Прокуратура возбудила два дела из-за нарушений в Приморском океанариуме

Прокуратура возбудила два дела из-за нарушений в Приморском океанариуме - РИА Новости, 08.08.2022

Прокуратура возбудила два дела из-за нарушений в Приморском океанариуме

Два дела об административных правонарушениях возбудили из-за нарушения правил содержания животных в Приморском океанариуме, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:05

2022-08-08T15:05

2022-08-08T15:05

происшествия

приморский океанариум

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Два дела об административных правонарушениях возбудили из-за нарушения правил содержания животных в Приморском океанариуме, сообщила РИА Новости старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Екатерина Коснырева.Ранее в социальных сетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. В самом океанариуме РИА Новости опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не обнаружено, отмечали в учреждении.Один из Telegram-каналов сообщил, что сотрудник дельфинария при океанариуме получил положительный результат анализа на золотистый стафилококк. В понедельник представитель Приморского океанариума опроверг РИА Новости данные о заражении сотрудника стафилококком от афалины."Нарушения законодательства при содержании морских млекопитающих нашли свое подтверждение... Директору океанариума внесено представление (на рассмотрении), возбуждено два дела об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований и несоблюдение технических регламентов", - сообщила Коснырева, добавив, что "устранение нарушений находится на личном контроле амурского бассейнового природоохранного прокурора".В ведомстве также уточнили, что в вольерах для белухи, дельфинов, моржа отслоилась гидроизоляция, которую морж стал есть, повредив губу. Белуха травмировала хвост об установленный в бассейне датчик.Ранее сообщалось, что Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку данных о нарушениях в океанариуме. Россельхознадзор отмечал, что в океанариуме выявлены множественные нарушения требований законодательства, в том числе отсутствие условий изолированного содержания животных, отсутствие технического обслуживания поверхностей бассейнов и их обновлений по мере изнашивания. В ведомстве рассказали, что на стенках и дне бассейнов и аквариумов образовалась ржавчина, есть острые края, а также видны повреждения поверхностей зубами животных.

https://ria.ru/20220808/spasenie-1807920407.html

https://ria.ru/20220808/neft-1808055992.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, приморский океанариум, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)