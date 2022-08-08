https://ria.ru/20220808/nagrada-1808099240.html

Путин наградил Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.08.2022

Путин наградил Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:32

2022-08-08T16:32

2022-08-08T17:07

культура

культура

владимир путин

карен шахназаров

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, указ опубликован на портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Шахназарова Карена Георгиевича - генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Киноконцерн "Мосфильм", город Москва", - говорится в тексте документа.Согласно указу, такой же награды удостоена художественный руководитель - директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева - Елена Щербакова. Заместитель генерального директора Большого театра Олег Мисковец награждён орденом дружбы.Также Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" артистке, члену Союза кинематографистов РФ Ие Нинидзе. Директор Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова Григорий Левонтин получил звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

https://ria.ru/20220708/mikhalkov-1801293807.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

культура, владимир путин, карен шахназаров