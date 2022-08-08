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ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России
ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России - РИА Новости, 08.08.2022
ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России
Войска Украины заминировали и собираются взорвать мост в Запорожской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:33
2022-08-08T21:33
2022-08-08T21:33
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Войска Украины заминировали и собираются взорвать мост в Запорожской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.Он вновь отметил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика
ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России
Минобороны: ВСУ намерены взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России