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ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России

ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России - РИА Новости, 08.08.2022

ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России

Войска Украины заминировали и собираются взорвать мост в Запорожской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:33

2022-08-08T21:33

2022-08-08T21:33

специальная военная операция на украине

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россия

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Войска Украины заминировали и собираются взорвать мост в Запорожской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сказал генерал.Он вновь отметил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика