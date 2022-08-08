Внутри "домов-книжек" на Арбате

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"Дома-книжки" на Арбате – знаменитая достопримечательность Москвы. Но постройки выделяются не только впечатляющим дизайном. Для их обслуживания есть целая система, которая обеспечивает жизнь зданиям. Побывали в одном из "домов-книжек" и узнали, что находится внутри уникального комплекса.