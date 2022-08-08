https://ria.ru/20220808/moskva-1808078490.html
Внутри "домов-книжек" на Арбате
Внутри "домов-книжек" на Арбате - РИА Новости, 08.08.2022
Внутри "домов-книжек" на Арбате
"Дома-книжки" на Арбате – знаменитая достопримечательность Москвы. Но постройки выделяются не только впечатляющим дизайном. Для их обслуживания есть целая система, которая обеспечивает жизнь зданиям. Побывали в одном из "домов-книжек" и узнали, что находится внутри уникального комплекса.
2022-08-08T15:36
2022-08-08T15:36
2022-08-08T15:36
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Внутри "домов-книжек" на Арбате
«Дома-книжки» на Арбате – знаменитая достопримечательность Москвы. Но постройки выделяются не только впечатляющим дизайном. Для их обслуживания есть целая система, которая обеспечивает жизнь зданиям. Побывали в одном из «домов-книжек» и узнали, что находится внутри уникального комплекса.
2022-08-08T15:36
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PT3M04S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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Внутри "домов-книжек" на Арбате
"Дома-книжки" на Арбате – знаменитая достопримечательность Москвы. Но постройки выделяются не только впечатляющим дизайном. Для их обслуживания есть целая система, которая обеспечивает жизнь зданиям. Побывали в одном из "домов-книжек" и узнали, что находится внутри уникального комплекса.
2022-08-08T15:36
true
PT3M04S
Внутри "домов-книжек" на Арбате
"Дома-книжки" на Арбате – знаменитая достопримечательность Москвы. Но постройки выделяются не только впечатляющим дизайном. Для их обслуживания есть целая система, которая обеспечивает жизнь зданиям. Побывали в одном из "домов-книжек" и узнали, что находится внутри уникального комплекса.