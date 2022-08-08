https://ria.ru/20220808/molniya-1807973409.html
В Сочи мужчину убило молнией
В Сочи мужчину убило молнией - РИА Новости, 08.08.2022
В Сочи мужчину убило молнией
Мужчина погиб от удара молнии в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:24
2022-08-08T11:24
2022-08-08T11:39
происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Мужчина погиб от удара молнии в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю."Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией", - говорится в сообщении.Днем 7 августа 2022 года мужчина находился в открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Он спускался вниз и в районе горного хребта Аибга его поразила молния. Мужчина получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20220710/moskva-1801568541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
11:24 08.08.2022 (обновлено: 11:39 08.08.2022)
В Сочи мужчину убило молнией
В Сочи удар молнии убил 47-летнего жителя Уфы