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В Сочи мужчину убило молнией - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
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В Сочи мужчину убило молнией
В Сочи мужчину убило молнией - РИА Новости, 08.08.2022
В Сочи мужчину убило молнией
Мужчина погиб от удара молнии в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:24
2022-08-08T11:39
происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Мужчина погиб от удара молнии в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю."Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией", - говорится в сообщении.Днем 7 августа 2022 года мужчина находился в открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Он спускался вниз и в районе горного хребта Аибга его поразила молния. Мужчина получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20220710/moskva-1801568541.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
11:24 08.08.2022 (обновлено: 11:39 08.08.2022)
 
В Сочи мужчину убило молнией

В Сочи удар молнии убил 47-летнего жителя Уфы

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВ штормовой день на набережной города Сочи
В штормовой день на набережной города Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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В штормовой день на набережной города Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Мужчина погиб от удара молнии в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией", - говорится в сообщении.
Днем 7 августа 2022 года мужчина находился в открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Он спускался вниз и в районе горного хребта Аибга его поразила молния. Мужчина получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.
Проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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