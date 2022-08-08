МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом
Захарова осудила инициативу сейма Латвии о признании России террористическим государством
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Инициатива парламента Латвии о признании России террористическим государством является враждебной акцией и проявлением антироссийской истерики, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте МИД России.
"Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику", - заявила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести.
"Ведь хорошо известно, что патологическая русофобия правящей верхушки ЛР уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения. Дальше будет только хуже", - отметила Захарова.
Она привела в пример заявление депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который предрекает Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призывает ввести в стране "чрезвычайное социальное положение".
"Не пора ли латвийским парламентариям наконец остановиться и из приспешников заокеанских хозяев стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе?" - подытожила Захарова.