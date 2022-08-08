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МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом - РИА Новости, 08.08.2022
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МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом
МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом - РИА Новости, 08.08.2022
МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом
Инициатива парламента Латвии о признании России террористическим государством является враждебной акцией и проявлением антироссийской истерики, говорится в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:10
2022-08-08T17:10
в мире
здоровье - общество
нил ушаков
россия
латвия
рига
европарламент
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Инициатива парламента Латвии о признании России террористическим государством является враждебной акцией и проявлением антироссийской истерики, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте МИД России.Комиссия сейма Латвии по иностранным делам 2 августа одобрила инициативу о признании России "государством, поддерживающим терроризм". На очереди – рассмотрение этого вопроса на заседании латвийского парламента на ближайшем заседании 11 августа, сообщили в МИД РФ.По ее словам, ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести."Ведь хорошо известно, что патологическая русофобия правящей верхушки ЛР уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения. Дальше будет только хуже", - отметила Захарова.Она привела в пример заявление депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который предрекает Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призывает ввести в стране "чрезвычайное социальное положение"."Не пора ли латвийским парламентариям наконец остановиться и из приспешников заокеанских хозяев стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе?" - подытожила Захарова.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html
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в мире, здоровье - общество, нил ушаков, россия, латвия, рига, европарламент
17:10 08.08.2022
 
МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом

Захарова осудила инициативу сейма Латвии о признании России террористическим государством

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Инициатива парламента Латвии о признании России террористическим государством является враждебной акцией и проявлением антироссийской истерики, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте МИД России.
Комиссия сейма Латвии по иностранным делам 2 августа одобрила инициативу о признании России "государством, поддерживающим терроризм". На очереди – рассмотрение этого вопроса на заседании латвийского парламента на ближайшем заседании 11 августа, сообщили в МИД РФ.
"Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику", - заявила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести.
"Ведь хорошо известно, что патологическая русофобия правящей верхушки ЛР уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения. Дальше будет только хуже", - отметила Захарова.
Она привела в пример заявление депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который предрекает Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призывает ввести в стране "чрезвычайное социальное положение".
"Не пора ли латвийским парламентариям наконец остановиться и из приспешников заокеанских хозяев стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе?" - подытожила Захарова.
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