https://ria.ru/20220808/mid-1808110619.html

МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом

МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом - РИА Новости, 08.08.2022

МИД осудил инициативу сейма Латвии о признании России страной-террористом

Инициатива парламента Латвии о признании России террористическим государством является враждебной акцией и проявлением антироссийской истерики, говорится в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:10

2022-08-08T17:10

2022-08-08T17:10

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Инициатива парламента Латвии о признании России террористическим государством является враждебной акцией и проявлением антироссийской истерики, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте МИД России.Комиссия сейма Латвии по иностранным делам 2 августа одобрила инициативу о признании России "государством, поддерживающим терроризм". На очереди – рассмотрение этого вопроса на заседании латвийского парламента на ближайшем заседании 11 августа, сообщили в МИД РФ.По ее словам, ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести."Ведь хорошо известно, что патологическая русофобия правящей верхушки ЛР уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения. Дальше будет только хуже", - отметила Захарова.Она привела в пример заявление депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который предрекает Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призывает ввести в стране "чрезвычайное социальное положение"."Не пора ли латвийским парламентариям наконец остановиться и из приспешников заокеанских хозяев стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе?" - подытожила Захарова.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, нил ушаков, россия, латвия, рига, европарламент