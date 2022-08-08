https://ria.ru/20220808/medved-1807953149.html
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным - РИА Новости, 08.08.2022
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным
Медведь, у которого сгорела берлога, приходил к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала РИА Новости инженер... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:27
2022-08-08T10:27
2022-08-08T11:12
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113558/81/1135588178_0:1:3196:1799_1920x0_80_0_0_0309196d44a24a55600187d0f45bef90.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Медведь, у которого сгорела берлога, приходил к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала РИА Новости инженер пожарной охраны "Центроспас-Югория" Ксения Бакшаева.По ее словам, в конце июля кондинский филиал "Центроспас-Югория" направил опергруппу из 19 человек на тушение ландшафтных пожаров в 180 километрах от города Нягань. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере хищник нашел себе пропитание — съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи, которые спасатели приготовили для себя."Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик (группа не помещалась в домике, многие спали в палатках. — Прим. ред.), оттуда и велась съемка через окно. Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был двадцатым, поставили медведя на довольствие", — сказала собеседница агентства.Со 2 августа на территории Югры из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По информации регионального главка МЧС, на сегодняшний день в округе зафиксировано 66 пожаров, из них 21 локализован на площади 34,76 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:27 08.08.2022 (обновлено: 11:12 08.08.2022)
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, ночью вышел к лагерю пожарных
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Медведь, у которого сгорела берлога, приходил к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала РИА Новости инженер пожарной охраны "Центроспас-Югория" Ксения Бакшаева.
По ее словам, в конце июля кондинский филиал "Центроспас-Югория" направил опергруппу из 19 человек на тушение ландшафтных пожаров в 180 километрах от города Нягань
. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере хищник нашел себе пропитание — съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи, которые спасатели приготовили для себя.
"Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик (группа не помещалась в домике, многие спали в палатках. — Прим. ред.), оттуда и велась съемка через окно. Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был двадцатым, поставили медведя на довольствие", — сказала собеседница агентства.
Со 2 августа на территории Югры из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По информации регионального главка МЧС, на сегодняшний день в округе зафиксировано 66 пожаров, из них 21 локализован на площади 34,76 тысячи гектаров.