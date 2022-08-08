Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/medved-1807953149.html
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным - РИА Новости, 08.08.2022
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным
Медведь, у которого сгорела берлога, приходил к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала РИА Новости инженер... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:27
2022-08-08T11:12
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113558/81/1135588178_0:1:3196:1799_1920x0_80_0_0_0309196d44a24a55600187d0f45bef90.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Медведь, у которого сгорела берлога, приходил к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала РИА Новости инженер пожарной охраны "Центроспас-Югория" Ксения Бакшаева.По ее словам, в конце июля кондинский филиал "Центроспас-Югория" направил опергруппу из 19 человек на тушение ландшафтных пожаров в 180 километрах от города Нягань. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере хищник нашел себе пропитание — съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи, которые спасатели приготовили для себя."Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик (группа не помещалась в домике, многие спали в палатках. — Прим. ред.), оттуда и велась съемка через окно. Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был двадцатым, поставили медведя на довольствие", — сказала собеседница агентства.Со 2 августа на территории Югры из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По информации регионального главка МЧС, на сегодняшний день в округе зафиксировано 66 пожаров, из них 21 локализован на площади 34,76 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113558/81/1135588178_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_5f08de7db0df9a7c94e08cdf9f1888c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:27 08.08.2022 (обновлено: 11:12 08.08.2022)
 
В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, пришел к пожарным

В ХМАО голодный медведь, у которого сгорела берлога, ночью вышел к лагерю пожарных

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Медведь, у которого сгорела берлога, приходил к лагерю пожарных на берегу реки Радом в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала РИА Новости инженер пожарной охраны "Центроспас-Югория" Ксения Бакшаева.
По ее словам, в конце июля кондинский филиал "Центроспас-Югория" направил опергруппу из 19 человек на тушение ландшафтных пожаров в 180 километрах от города Нягань. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере хищник нашел себе пропитание — съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи, которые спасатели приготовили для себя.
"Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик (группа не помещалась в домике, многие спали в палатках. — Прим. ред.), оттуда и велась съемка через окно. Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был двадцатым, поставили медведя на довольствие", — сказала собеседница агентства.
Со 2 августа на территории Югры из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. По информации регионального главка МЧС, на сегодняшний день в округе зафиксировано 66 пожаров, из них 21 локализован на площади 34,76 тысячи гектаров.
В дыму и пламени: пожарные на трассе Нягань-Талинка вырвались из огненной ловушки
5 августа, 18:50
Пожарные сняли резонансное видео, выбираясь из огненной ловушки в ХМАО
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала