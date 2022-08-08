https://ria.ru/20220808/luna-1808122153.html

Путин объявил благодарность организатору имитации полета на Луну

Путин объявил благодарность организатору имитации полета на Луну - РИА Новости, 08.08.2022

Путин объявил благодарность организатору имитации полета на Луну

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность завотделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, главному менеджеру проекта SIRIUS по организации РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:43

2022-08-08T17:43

2022-08-08T17:45

россия

наука

российская академия наук

луна

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность завотделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, главному менеджеру проекта SIRIUS по организации наземных экспериментов по имитации дальних космических полетов Марку Белаковскому, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Объявить благодарность президента Российской Федерации ... Белаковскому Марку Самуиловичу - заведующему отделом внедрения, реализации и пропаганды научных достижений ...Института медико-биологических проблем Российской академии наук", - говорится в документе.Белаковский также является первым заместителем руководителя - главным менеджером проекта SIRIUS, в ходе которого проводится серия экспериментов по долгосрочной изоляции экипажа для имитации полета на Луну и в дальний космос.Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.

https://ria.ru/20220402/roskosmos-1781434706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, наука, российская академия наук, луна, владимир путин