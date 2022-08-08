17:43 08.08.2022 (обновлено: 17:45 08.08.2022)
Путин объявил благодарность организатору имитации полета на Луну
Президент Путин объявил благодарность организатору имитации полета на Луну Белаковскому
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТрансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021
Трансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность завотделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, главному менеджеру проекта SIRIUS по организации наземных экспериментов по имитации дальних космических полетов Марку Белаковскому, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Объявить благодарность президента Российской Федерации ... Белаковскому Марку Самуиловичу - заведующему отделом внедрения, реализации и пропаганды научных достижений ...Института медико-биологических проблем Российской академии наук", - говорится в документе.
Белаковский также является первым заместителем руководителя - главным менеджером проекта SIRIUS, в ходе которого проводится серия экспериментов по долгосрочной изоляции экипажа для имитации полета на Луну и в дальний космос.
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.