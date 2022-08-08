https://ria.ru/20220808/lnr-1808163015.html

Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах

Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах - РИА Новости, 08.08.2022

Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах

Калужская область отправит в подшефный город Первомайск в ЛНР группу педагогов для помощи в организации учебного процесса в школах, заявил губернатор Калужской... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:54

2022-08-08T19:54

2022-08-08T19:54

общество

калужская область

первомайск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Калужская область отправит в подшефный город Первомайск в ЛНР группу педагогов для помощи в организации учебного процесса в школах, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Губернатор в своем Telegram-канале рассказал, как регион помогает подшефному городу готовиться к 1 сентября. В частности, область участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения и социальных объектов города.По его словам, Калужская область отправляет в школы Первомайска книги, готовится отправить учебники."Наш институт развития образования готов содействовать в повышении квалификации местных педагогов. В Калужской области сформирована группа учителей и руководителей школ, планирующих приехать и помочь в организации учебного процесса", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220708/vypuskniki-1801267608.html

калужская область

первомайск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, калужская область, первомайск