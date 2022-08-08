Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах
Глава Калужской области Шапша: регион отправит в ЛНР педагогов для работы в школах
Начало занятий в одной из школ Луганска. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Калужская область отправит в подшефный город Первомайск в ЛНР группу педагогов для помощи в организации учебного процесса в школах, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор в своем Telegram-канале рассказал, как регион помогает подшефному городу готовиться к 1 сентября. В частности, область участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения и социальных объектов города.
"Калужские специалисты вместе с администрацией Первомайска провели обследование образовательных учреждений. Есть существенные повреждения. Кроме того, при киевском режиме эти здания ни разу капитально не ремонтировались. На нескольких объектах наши специалисты и волонтеры уже работают. На остальных приступим в ближайшее время", - написал Шапша.
По его словам, Калужская область отправляет в школы Первомайска книги, готовится отправить учебники.
"Наш институт развития образования готов содействовать в повышении квалификации местных педагогов. В Калужской области сформирована группа учителей и руководителей школ, планирующих приехать и помочь в организации учебного процесса", - подчеркнул губернатор.