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Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах - РИА Новости, 08.08.2022
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Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах
Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах - РИА Новости, 08.08.2022
Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах
Калужская область отправит в подшефный город Первомайск в ЛНР группу педагогов для помощи в организации учебного процесса в школах, заявил губернатор Калужской... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:54
2022-08-08T19:54
общество
калужская область
первомайск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Калужская область отправит в подшефный город Первомайск в ЛНР группу педагогов для помощи в организации учебного процесса в школах, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Губернатор в своем Telegram-канале рассказал, как регион помогает подшефному городу готовиться к 1 сентября. В частности, область участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения и социальных объектов города.По его словам, Калужская область отправляет в школы Первомайска книги, готовится отправить учебники."Наш институт развития образования готов содействовать в повышении квалификации местных педагогов. В Калужской области сформирована группа учителей и руководителей школ, планирующих приехать и помочь в организации учебного процесса", - подчеркнул губернатор.
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общество, калужская область, первомайск
19:54 08.08.2022
 
Калужская область отправит в ЛНР педагогов для организации учебы в школах

Глава Калужской области Шапша: регион отправит в ЛНР педагогов для работы в школах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНачало занятий в одной из школ Луганска
Начало занятий в одной из школ Луганска - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Начало занятий в одной из школ Луганска. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Калужская область отправит в подшефный город Первомайск в ЛНР группу педагогов для помощи в организации учебного процесса в школах, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор в своем Telegram-канале рассказал, как регион помогает подшефному городу готовиться к 1 сентября. В частности, область участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения и социальных объектов города.
"Калужские специалисты вместе с администрацией Первомайска провели обследование образовательных учреждений. Есть существенные повреждения. Кроме того, при киевском режиме эти здания ни разу капитально не ремонтировались. На нескольких объектах наши специалисты и волонтеры уже работают. На остальных приступим в ближайшее время", - написал Шапша.
По его словам, Калужская область отправляет в школы Первомайска книги, готовится отправить учебники.
"Наш институт развития образования готов содействовать в повышении квалификации местных педагогов. В Калужской области сформирована группа учителей и руководителей школ, планирующих приехать и помочь в организации учебного процесса", - подчеркнул губернатор.
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