https://ria.ru/20220808/lnr-1808062279.html

В Лисичанске и Рубежном заработала мобильная связь

В Лисичанске и Рубежном заработала мобильная связь - РИА Новости, 08.08.2022

В Лисичанске и Рубежном заработала мобильная связь

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Рубежном заработала мобильная связь. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:00

2022-08-08T15:00

2022-08-08T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

рубежное

луганская народная республика

родион мирошник

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_da0e25f7c9fc378d331cc328de794762.jpg

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Рубежном заработала мобильная связь."В Лисичанске и Рубежном заработала мобильная связь. Связисты ЛНР установили и запустили в освобожденных городах новые передатчики: г. Рубежное (3G), г. Лисичанск (2G, 4G)", - написал Мирошник в Telegram-канале.

лисичанск

рубежное

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лисичанск, рубежное, луганская народная республика, родион мирошник, россия, ситуация в днр и лнр