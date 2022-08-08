https://ria.ru/20220808/lepestok-1808176627.html
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток"
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток" - РИА Новости, 08.08.2022
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток"
На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 противопехотных мин "Лепесток", сброшенных на столицу республики украинскими военными,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:18
2022-08-08T21:18
2022-08-08T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
россия
оон
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 противопехотных мин "Лепесток", сброшенных на столицу республики украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.В районе, где находится медучреждение, зафиксировали падение ракет, начиненных минами ПМФ-1. Согласно маркировке на корпусе, обнаруженном корреспондентом агентства, ракету произвели в 1991 году, а находившиеся в ней мины имеют механизм самоликвидации.В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток".Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении украинским властями "Лепестков" против мирных жителей в Донбассе. Послание в том числе было направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807722636.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донецкая народная республика, россия, оон, вооруженные силы украины, сцкк, донецк (днр), украина, антониу гутерреш
21:18 08.08.2022 (обновлено: 22:31 08.08.2022)
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток"
На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 мин "Лепесток"
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 противопехотных мин "Лепесток", сброшенных на столицу республики украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
В районе, где находится медучреждение, зафиксировали падение ракет, начиненных минами ПМФ-1. Согласно маркировке на корпусе, обнаруженном корреспондентом агентства, ракету произвели в 1991 году, а находившиеся в ней мины имеют механизм самоликвидации.
В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток".
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина
ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении украинским властями "Лепестков" против мирных жителей в Донбассе
. Послание в том числе было направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.