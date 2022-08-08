Рейтинг@Mail.ru
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток" - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/lepestok-1808176627.html
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток"
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток" - РИА Новости, 08.08.2022
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток"
На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 противопехотных мин "Лепесток", сброшенных на столицу республики украинскими военными,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:18
2022-08-08T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
россия
оон
вооруженные силы украины
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_8e233df17d18a8b1ed11eb6872330bb1.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 противопехотных мин "Лепесток", сброшенных на столицу республики украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.В районе, где находится медучреждение, зафиксировали падение ракет, начиненных минами ПМФ-1. Согласно маркировке на корпусе, обнаруженном корреспондентом агентства, ракету произвели в 1991 году, а находившиеся в ней мины имеют механизм самоликвидации.В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток".Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении украинским властями "Лепестков" против мирных жителей в Донбассе. Послание в том числе было направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
https://ria.ru/20220806/donbass-1807722636.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dda2cc2ae33332de9f84291a8e1e3be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, донецкая народная республика, россия, оон, вооруженные силы украины, сцкк, донецк (днр), украина, антониу гутерреш
21:18 08.08.2022 (обновлено: 22:31 08.08.2022)
 
На территории больницы в Донецке обнаружили 66 мин "Лепесток"

На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 мин "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. На территории Донецкой областной психиатрической больницы обнаружили 66 противопехотных мин "Лепесток", сброшенных на столицу республики украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
В районе, где находится медучреждение, зафиксировали падение ракет, начиненных минами ПМФ-1. Согласно маркировке на корпусе, обнаруженном корреспондентом агентства, ракету произвели в 1991 году, а находившиеся в ней мины имеют механизм самоликвидации.
В понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток".
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. "Лепестки" могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 13:51Специальная военная операция на Украине
Пожилая женщина получила ранение в Донецке при взрыве мины "Лепесток"
Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении украинским властями "Лепестков" против мирных жителей в Донбассе. Послание в том числе было направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияООНВооруженные силы УкраиныСЦККДонецк (ДНР)УкраинаАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала