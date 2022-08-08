https://ria.ru/20220808/lechenie-1808045569.html

Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского

Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 08.08.2022

Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что глава администрации Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:14

2022-08-08T14:14

2022-08-08T14:15

херсонская область

запорожская область

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_f2fc386b07a47b4610cef506cb71e884.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что глава администрации Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.Ранее пресс-служба администрации региона сообщила, что Сальдо в связи с состоянием здоровья транспортируют из Крыма на лечение в Москву."Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром профессионалов, докторов. Он изолирован от любой "информационной программы", - сообщил Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".Стремоусов вновь рассказал, что причиной ухудшения здоровья Сальдо стало переутомление.Сальдо вечером в прошлый четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220806/kherson-1807715821.html

https://ria.ru/20220805/saldo-1807567228.html

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , запорожская область, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского