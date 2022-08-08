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Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 08.08.2022
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Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского
Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 08.08.2022
Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что глава администрации Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:14
2022-08-08T14:15
херсонская область
запорожская область
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что глава администрации Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.Ранее пресс-служба администрации региона сообщила, что Сальдо в связи с состоянием здоровья транспортируют из Крыма на лечение в Москву."Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром профессионалов, докторов. Он изолирован от любой "информационной программы", - сообщил Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".Стремоусов вновь рассказал, что причиной ухудшения здоровья Сальдо стало переутомление.Сальдо вечером в прошлый четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область , запорожская область, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
14:14 08.08.2022 (обновлено: 14:15 08.08.2022)
 
Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского

Стремоусов: глава Херсонской области Сальдо находится в НИИ Склифосовского в Москве

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что глава администрации Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.
Ранее пресс-служба администрации региона сообщила, что Сальдо в связи с состоянием здоровья транспортируют из Крыма на лечение в Москву.
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Власти Херсонской области планируют административную реформу
"Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром профессионалов, докторов. Он изолирован от любой "информационной программы", - сообщил Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
Стремоусов вновь рассказал, что причиной ухудшения здоровья Сальдо стало переутомление.
Сальдо вечером в прошлый четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдёт медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения его самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Херсонская областьЗапорожская областьНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 
 
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