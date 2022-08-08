https://ria.ru/20220808/latviya-1808035209.html

В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян - РИА Новости, 08.08.2022

В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

Россия рассмотрит меры в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на граждан РФ при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:42

2022-08-08T13:42

2022-08-08T15:16

латвия

россия

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эдгар ринкевич

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия рассмотрит меры в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на граждан РФ при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя действия латвийских силовиков.Официальный представитель МИД РФ уточнила, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич "не понял" обращения России и заявил в ответ на ноты МИД, что России "бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии" и что власти республики "будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности"."Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации", - подчеркнула Захарова.В конце июля в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Латвии, ей был выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, "которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации, а в случае отказа подписать эту бумагу следует запрет на въезд на территорию Латвии", заявляли в российском МИД.

https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html

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латвия, россия, в мире, эдгар ринкевич, рига