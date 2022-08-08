https://ria.ru/20220808/latviya-1808035209.html
В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян - РИА Новости, 08.08.2022
В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
Россия рассмотрит меры в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на граждан РФ при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:42
2022-08-08T13:42
2022-08-08T15:16
латвия
россия
в мире
эдгар ринкевич
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_316afd66b8156d9b1aeecbb7c5624efe.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия рассмотрит меры в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на граждан РФ при въезде в Латвию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя действия латвийских силовиков.Официальный представитель МИД РФ уточнила, что глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич "не понял" обращения России и заявил в ответ на ноты МИД, что России "бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии" и что власти республики "будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности"."Ну что же. Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации", - подчеркнула Захарова.В конце июля в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Латвии, ей был выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, "которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской республики, требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации, а в случае отказа подписать эту бумагу следует запрет на въезд на территорию Латвии", заявляли в российском МИД.
https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f8f06dd054e89eea948982794cab089.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, в мире, эдгар ринкевич, рига
13:42 08.08.2022 (обновлено: 15:16 08.08.2022)
В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
Захарова допустила введение Россией мер из-за давления на россиян при въезде в Латвию