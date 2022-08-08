https://ria.ru/20220808/kvalifikatsiya-1808042053.html

Педагоги из ЛНР пройдут курсы повышения квалификации в ТГУ имени Державина

Педагоги из ЛНР пройдут курсы повышения квалификации в ТГУ имени Державина - РИА Новости, 08.08.2022

Педагоги из ЛНР пройдут курсы повышения квалификации в ТГУ имени Державина

В середине августа в Тамбовскую область приедут 20 школьных учителей и педагогов среднего профессионального образования из Новоайдарского района ЛНР для... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:16

2022-08-08T14:16

2022-08-08T14:16

тамбовская область

образование - общество

максим егоров

учителя

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808043569_0:66:900:573_1920x0_80_0_0_954fefc594fb46d114ac33cb40a0bf28.jpg

ТАМБОВ, 8 авг – РИА Новости. В середине августа в Тамбовскую область приедут 20 школьных учителей и педагогов среднего профессионального образования из Новоайдарского района ЛНР для повышения квалификации на базе Державинского университета, сообщает пресс-служба правительства региона.Тамбовские преподаватели разработали для них учебно-методические материалы и программы, соответствующие ФГОС и прошедшие экспертизу в Академии Минпросвещения России. Курсы рассчитаны на 144 часа. Часть из них пройдет в дистанционном формате.Педагоги будут жить и учиться в кампусе "Державинский" в поселке Георгиевский. Слушатели курса изучат современные педагогические технологии и методики преподавания для учителей истории, обществознания, русского языка и литературы.После завершения программы повышения квалификации вуз продолжит методическое сопровождение педагогов из ЛНР.В конце весны тамбовская делегация посетила Донбасс. Именно тогда представители региона предложили провести на базе Державинского университета очные курсы для учителей местных школ. А в июле, врио главы Тамбовской области Максим Егоров посетил Луганскую Народную Республику и подписал соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики. Соглашение касается основных сфер жизни района, в том числе и образования."С нового учебного года школы республик будут вести образовательный процесс в соответствии с российскими стандартами. Тамбовская область и Державинский университет помогают подготовить педагогические коллективы Донбасса к грядущим изменениям в учебных планах. Это гарантия формирования правильного мировоззрения юных жителей братских республик в соответствии с исторической правдой", - отметил Егоров.

https://ria.ru/20220711/grant-1801712856.html

https://ria.ru/20220616/chat-bot-1795888928.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

образование - общество, максим егоров, учителя, лнр