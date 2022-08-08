https://ria.ru/20220808/kurs-1808150129.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75 - РИА Новости, 08.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75

Рубль по итогам торгов понедельника ослаб к доллару и к евро: курс доллара вырос до 60,75 рубля, евро - до 62,2 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:09

2022-08-08T19:09

2022-08-08T19:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника ослаб к доллару и к евро: курс доллара вырос до 60,75 рубля, евро - до 62,2 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 17 копеек, до 60,75 рубля, евро - на 66 копеек, до 62,2 рубля.

https://ria.ru/20220808/dollar-1808006086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть