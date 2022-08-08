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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75 - РИА Новости, 08.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75
Рубль по итогам торгов понедельника ослаб к доллару и к евро: курс доллара вырос до 60,75 рубля, евро - до 62,2 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:09
2022-08-08T19:09
2022-08-08T19:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рубль по итогам торгов понедельника ослаб к доллару и к евро: курс доллара вырос до 60,75 рубля, евро - до 62,2 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 17 копеек, до 60,75 рубля, евро - на 66 копеек, до 62,2 рубля.
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экономика, цены на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник вырос до 60,75, евро — до 62,2