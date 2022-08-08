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Курс доллара снизился до 60,52 рубля

Курс доллара снизился до 60,52 рубля - РИА Новости, 08.08.2022

Курс доллара снизился до 60,52 рубля

Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:16

2022-08-08T10:16

2022-08-08T10:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

ммвб

московская биржа

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижался на 6 копеек, до 60,52 рубля, евро - на 24 копейки, до 61,3 рубля. Юань также снижается - на 4,6 копейки, до 9,005 рубля.Курс доллара в начале торгов понедельника рос на 38 копеек, евро - на 25 копеек, также следует из данных Мосбиржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, ммвб, московская биржа