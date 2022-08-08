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Курс доллара снизился до 60,52 рубля
Курс доллара снизился до 60,52 рубля - РИА Новости, 08.08.2022
Курс доллара снизился до 60,52 рубля
Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:16
2022-08-08T10:16
2022-08-08T10:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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ммвб
московская биржа
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижался на 6 копеек, до 60,52 рубля, евро - на 24 копейки, до 61,3 рубля. Юань также снижается - на 4,6 копейки, до 9,005 рубля.Курс доллара в начале торгов понедельника рос на 38 копеек, евро - на 25 копеек, также следует из данных Мосбиржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ммвб, московская биржа
10:16 08.08.2022 (обновлено: 10:32 08.08.2022)
Курс доллара снизился до 60,52 рубля
Курс доллара снизился до 60,52 рубля, евро — до 61,3 рубля
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Рубль перешел к росту против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижался на 6 копеек, до 60,52 рубля, евро - на 24 копейки, до 61,3 рубля. Юань также снижается - на 4,6 копейки, до 9,005 рубля.
Курс доллара в начале торгов понедельника рос на 38 копеек, евро - на 25 копеек, также следует из данных Мосбиржи.