16:23 08.08.2022 (обновлено: 16:24 08.08.2022)
Отказ Молдавии от переговоров с Россией усугубит кризис, заявил политолог
Политолог Жосу: отказ Молдавии от переговоров с Россией о цене на газ углубит кризис
Флаги Молдавии и России. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии под руководством Натальи Гаврилицы, отказавшись от прямых переговоров с руководством России о пересмотре цены на газ, сделало фатальную ошибку, которая может привести к усугублению экономического кризиса в стране, такое мнение высказал РИА Новости кишиневский политолог, главный редактор журнала Traditia.md Виктор Жосу.
В понедельник правительство Молдавии отчиталось о своей работе за год с момента получения мандата.
"Самым большим и очевидным провалом стал подход к решению проблемы поставок в Молдавию природного газа. Отказ от прямых переговоров с российским руководством по вопросу цены на газ и ее привязка к так называемым рыночным ценам привели к тому, что стоимость газа увеличилась с 880 (в мае) до 1450 долларов (в августе). Несмотря на то, что такой подход породил небывалую инфляцию, повальный рост цен, которые тяжким бременем легли на плечи населения, президент и глава правительства убеждены, что поступили правильно – ведь точно также поступают и в Европе", - сказал Жосу.
Эксперт подчеркнул, что "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал в октябре прошлого года вице-премьер Андрей Спыну, устанавливал для Молдавии цену. "А сейчас власти страны повторяют за немецким канцлером Олафом Шольцем, что "Россия - ненадежный поставщик газа". Это как минимум странно", - отметил Жосу.
Собеседник агентства не исключил, что игнорирование диалога власти с обществом углубить экономический и социальный кризис в стране.
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"Можно сказать, что в основе политического стиля режима Майи Санду (президент Молдавии, она же неформальный лидер правящей партии ПДС, которая контролирует правительство – прим. ред) лежит почти полное отсутствие взаимопонимания между властью и обществом. Если на эту основу наложить отсутствие управленческих компетенций, то можно сделать вывод, что впервые за годы независимости Молдавии на ближайшие месяцы уготовано крайне незавидное социально-экономическое положение. Кризис будет сказываться буквально во всем, и в определяющей степени это будет рукотворный кризис, спровоцированный негодными действиями (или бездействием) правительства Гаврилицы", - отметил Жосу.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране и инициировала протесты. Протестующие требуют отставки руководства страны обвиняя его в неспособности справиться с кризисом. Звучат также призывы к властям отправиться на переговоры в Москву, чтобы добиться снижения цены на газ. В Гагаузской автономии участники антиправительственных митингов начали сбор подписей под обращением к правительству России пересмотреть контракт и цену на газ для всей Молдавии или отдельно для региона, большая часть жителей которого в 2014 году высказалась на референдуме за интеграцию в Таможенный союз и ЕАЭС.
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