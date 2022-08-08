https://ria.ru/20220808/krizis-1808095820.html

Отказ Молдавии от переговоров с Россией усугубит кризис, заявил политолог

Отказ Молдавии от переговоров с Россией усугубит кризис, заявил политолог - РИА Новости, 08.08.2022

Отказ Молдавии от переговоров с Россией усугубит кризис, заявил политолог

Правительство Молдавии под руководством Натальи Гаврилицы, отказавшись от прямых переговоров с руководством России о пересмотре цены на газ, сделало фатальную... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:23

2022-08-08T16:23

2022-08-08T16:24

олаф шольц

майя санду

молдавия

россия

москва

газпром

таможенный союз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии под руководством Натальи Гаврилицы, отказавшись от прямых переговоров с руководством России о пересмотре цены на газ, сделало фатальную ошибку, которая может привести к усугублению экономического кризиса в стране, такое мнение высказал РИА Новости кишиневский политолог, главный редактор журнала Traditia.md Виктор Жосу.В понедельник правительство Молдавии отчиталось о своей работе за год с момента получения мандата."Самым большим и очевидным провалом стал подход к решению проблемы поставок в Молдавию природного газа. Отказ от прямых переговоров с российским руководством по вопросу цены на газ и ее привязка к так называемым рыночным ценам привели к тому, что стоимость газа увеличилась с 880 (в мае) до 1450 долларов (в августе). Несмотря на то, что такой подход породил небывалую инфляцию, повальный рост цен, которые тяжким бременем легли на плечи населения, президент и глава правительства убеждены, что поступили правильно – ведь точно также поступают и в Европе", - сказал Жосу.Эксперт подчеркнул, что "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал в октябре прошлого года вице-премьер Андрей Спыну, устанавливал для Молдавии цену. "А сейчас власти страны повторяют за немецким канцлером Олафом Шольцем, что "Россия - ненадежный поставщик газа". Это как минимум странно", - отметил Жосу.Собеседник агентства не исключил, что игнорирование диалога власти с обществом углубить экономический и социальный кризис в стране."Можно сказать, что в основе политического стиля режима Майи Санду (президент Молдавии, она же неформальный лидер правящей партии ПДС, которая контролирует правительство – прим. ред) лежит почти полное отсутствие взаимопонимания между властью и обществом. Если на эту основу наложить отсутствие управленческих компетенций, то можно сделать вывод, что впервые за годы независимости Молдавии на ближайшие месяцы уготовано крайне незавидное социально-экономическое положение. Кризис будет сказываться буквально во всем, и в определяющей степени это будет рукотворный кризис, спровоцированный негодными действиями (или бездействием) правительства Гаврилицы", - отметил Жосу.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране и инициировала протесты. Протестующие требуют отставки руководства страны обвиняя его в неспособности справиться с кризисом. Звучат также призывы к властям отправиться на переговоры в Москву, чтобы добиться снижения цены на газ. В Гагаузской автономии участники антиправительственных митингов начали сбор подписей под обращением к правительству России пересмотреть контракт и цену на газ для всей Молдавии или отдельно для региона, большая часть жителей которого в 2014 году высказалась на референдуме за интеграцию в Таможенный союз и ЕАЭС.

https://ria.ru/20220807/moldaviya-1807866042.html

https://ria.ru/20220803/moldaviya-1806941863.html

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

молдавия

россия

москва

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олаф шольц, майя санду, молдавия, россия, москва, газпром, таможенный союз, евразийский экономический союз