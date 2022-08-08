США создают кризис, а потом обвиняют в нем других, заявило минобороны КНР
Минобороны КНР: США создают кризис, а потом перекладывают ответственность на других
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. США сами создают кризис, а потом ищут оправдания своим ошибочным заявлениям и действиям, искажают факты и перекладывают ответственность на других, Пекин выступает против этого, заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь.
"США полностью спровоцировали и единолично создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, и поэтому американская сторона должна нести полную ответственность за серьезные последствия", — заявил У Цянь, слова которого приводит ведомство.
Он указал, что Китай и ранее заявлял о своей серьезной позиции по отношениям Пекина и Вашингтона и вооруженных сил двух стран, а также по тайваньскому вопросу, делал представления в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, но американская сторона сказала одно, а сделала другое, потворствуя и поддерживая визит Пелоси, они создали напряженность в Тайваньском проливе.
"Соответствующие контрмеры Китая стали необходимым предупреждением в ответ на провокации США и Тайваня, а защита государственного суверенитета и безопасности является в полной мере справедливой и уместной, — подчеркнул он.
У Цянь добавил, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность, Китай решительно выступает против этого".
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. В ответ на визит, помимо объявления о начале масштабных военных учений вокруг острова, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
МИД КНР также объявил о восьми контрмерах в ответ на действия США, включая прекращение планирования разговоров по линии связи между руководителями на уровне зон боевого командования вооруженных сил Китая и США, отмену рабочих встреч представителей министерств обороны КНР и США, отмену встреч в рамках механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море. Китай также приостановил двустороннее сотрудничество с США по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов, в области правовой помощи по уголовным делам, в борьбе с транснациональной преступностью, в борьбе с наркотиками и по вопросам изменения климата.