https://ria.ru/20220808/kosmonavt-1808008814.html

Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

Умер советский космонавт Анатолий Филипченко - РИА Новости, 08.08.2022

Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:44

2022-08-08T12:44

2022-08-08T12:45

россия

роскосмос

ссср

центр подготовки космонавтов

воронежская область

виктор горбатко

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил в понедельник "Роскосмос"."В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко", - говорится в сообщении.В "Роскосмосе" рассказали, что свой первый космический полет Филипченко совершил в октябре 1969 года. В экипаж корабля "Союз-7", командиром которого назначили Филипченко, вошли также Владислав Волков и Виктор Горбатко. Полет длился пять суток. Одновременно в космосе находились корабли "Союз-6" и "Союз-8".Анатолий Филипченко родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области. Был военным летчиком, в 1965 году после подготовки был назначен космонавтом. Второй полет совершил в декабре 1974 года в качестве командира корабля "Союз-16" совершил второй космический полет. После этого работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Филипченко награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также различными орденами и другими госнаградами других стран."Госкорпорация "Роскосмос" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметили в госкорпорации.

https://ria.ru/20220727/soyuz-1805274210.html

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Екатерина Зайцева

россия, роскосмос, ссср, центр подготовки космонавтов, воронежская область, виктор горбатко