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Умер советский космонавт Анатолий Филипченко - РИА Новости, 08.08.2022
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Умер советский космонавт Анатолий Филипченко
Умер советский космонавт Анатолий Филипченко - РИА Новости, 08.08.2022
Умер советский космонавт Анатолий Филипченко
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:44
2022-08-08T12:45
россия
роскосмос
ссср
центр подготовки космонавтов
воронежская область
виктор горбатко
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил в понедельник "Роскосмос"."В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко", - говорится в сообщении.В "Роскосмосе" рассказали, что свой первый космический полет Филипченко совершил в октябре 1969 года. В экипаж корабля "Союз-7", командиром которого назначили Филипченко, вошли также Владислав Волков и Виктор Горбатко. Полет длился пять суток. Одновременно в космосе находились корабли "Союз-6" и "Союз-8".Анатолий Филипченко родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области. Был военным летчиком, в 1965 году после подготовки был назначен космонавтом. Второй полет совершил в декабре 1974 года в качестве командира корабля "Союз-16" совершил второй космический полет. После этого работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Филипченко награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также различными орденами и другими госнаградами других стран."Госкорпорация "Роскосмос" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметили в госкорпорации.
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россия, роскосмос, ссср, центр подготовки космонавтов, воронежская область, виктор горбатко
12:44 08.08.2022 (обновлено: 12:45 08.08.2022)
 
Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

"Роскосмос" сообщил о смерти советского космонавта Анатолия Филипченко

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт Анатолий Филипченко
Летчик-космонавт Анатолий Филипченко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Летчик-космонавт Анатолий Филипченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил в понедельник "Роскосмос".
"В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмонавт Анатолий Филипченко
Космонавт Анатолий Филипченко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Космонавт Анатолий Филипченко. Архивное фото
В "Роскосмосе" рассказали, что свой первый космический полет Филипченко совершил в октябре 1969 года. В экипаж корабля "Союз-7", командиром которого назначили Филипченко, вошли также Владислав Волков и Виктор Горбатко. Полет длился пять суток. Одновременно в космосе находились корабли "Союз-6" и "Союз-8".
Анатолий Филипченко родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области. Был военным летчиком, в 1965 году после подготовки был назначен космонавтом. Второй полет совершил в декабре 1974 года в качестве командира корабля "Союз-16" совершил второй космический полет. После этого работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Филипченко награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также различными орденами и другими госнаградами других стран.
"Госкорпорация "Роскосмос" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - отметили в госкорпорации.
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РоссияРоскосмосСССРЦентр подготовки космонавтовВоронежская областьВиктор Горбатко
 
 
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