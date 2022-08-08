https://ria.ru/20220808/koshki-1808855421.html

Эксперт: приучать кошку к улице нужно с ее согласия и в безлюдных местах

Эксперт: приучать кошку к улице нужно с ее согласия и в безлюдных местах - РИА Новости, 11.08.2022

Эксперт: приучать кошку к улице нужно с ее согласия и в безлюдных местах

Гулять с кошкой на улице стоит в немноголюдных местах на шлейке, но не стоит ее заставлять, подготовка к прогулкам должна начинаться в домашних условиях,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-08T11:35

2022-08-08T11:35

2022-08-11T13:15

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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гулять с кошкой на улице стоит в немноголюдных местах на шлейке, но не стоит ее заставлять, подготовка к прогулкам должна начинаться в домашних условиях, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."Выбирайте для городских прогулок с животным немноголюдные места. Для этого подойдут парки, скверы, места, отдаленные от оживлённых трасс. Кошка может с удовольствием поесть на прогулке зелёную траву, познакомиться с новыми запахами и подышать свежим воздухом. Важно перед принятием решения о прогулках на улице соблюдать календарь вакцинации кошки, проводить регулярную обработку от паразитов и провести процедуру кастрации. Это обезопасит здоровье питомца", - говорится в сообщении.Отмечается, что не стоит заставлять кошку гулять, если животному совсем не хочется этого делать. Некоторые кошки не нуждаются в выгуле на улице, им достаточно домашней территории. Нужно оставить попытки приучить животное к прогулкам, если в течение длительного времени стресс от новшеств у питомца не уменьшается.Отмечается, что ещё до выхода на улицу стоит начать готовить кошку, этап приучения к шлейке может занять от одного дня до нескольких недель. Стоит выбирать в качестве прогулочной амуниции специальные шлейки-жилетки. Существуют мягкие модели с пластиковыми застёжками-фастекасами. Они надёжные и минимизируют шанс того, что кошка вывернется на улице и убежит."Наденьте шлейку и поводок, возьмите любимицу на руки или поместите в переноску. Отпустите кошку или откройте переноску в относительно тихом месте недалеко от дома. Пусть питомица спокойно осмотрится и обследует новую территорию. Не подгоняйте животное. Завершите прогулку, если заметите, что кошка ведёт себя слишком беспокойно. Увеличивайте интервалы пребывания на улице постепенно, пусть первый выход длится 5-7 минут, прибавляйте по 1-2 минуты ежедневно. Так кошка привыкнет к прогулкам и скорее всего полюбит их", - цитируют в сообщении Иванову.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/salo-1773629661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/koshka-1772105967.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/koshka-1771482805.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, кошки, домашние животные, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы, москва