https://ria.ru/20220808/koshki-1808855421.html
Эксперт: приучать кошку к улице нужно с ее согласия и в безлюдных местах
Эксперт: приучать кошку к улице нужно с ее согласия и в безлюдных местах - РИА Новости, 11.08.2022
Эксперт: приучать кошку к улице нужно с ее согласия и в безлюдных местах
Гулять с кошкой на улице стоит в немноголюдных местах на шлейке, но не стоит ее заставлять, подготовка к прогулкам должна начинаться в домашних условиях,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-08T11:35
2022-08-08T11:35
2022-08-11T13:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
кошки
домашние животные
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780131007_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_f7d2a47ddd2112d856339b1bf84aa47e.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гулять с кошкой на улице стоит в немноголюдных местах на шлейке, но не стоит ее заставлять, подготовка к прогулкам должна начинаться в домашних условиях, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."Выбирайте для городских прогулок с животным немноголюдные места. Для этого подойдут парки, скверы, места, отдаленные от оживлённых трасс. Кошка может с удовольствием поесть на прогулке зелёную траву, познакомиться с новыми запахами и подышать свежим воздухом. Важно перед принятием решения о прогулках на улице соблюдать календарь вакцинации кошки, проводить регулярную обработку от паразитов и провести процедуру кастрации. Это обезопасит здоровье питомца", - говорится в сообщении.Отмечается, что не стоит заставлять кошку гулять, если животному совсем не хочется этого делать. Некоторые кошки не нуждаются в выгуле на улице, им достаточно домашней территории. Нужно оставить попытки приучить животное к прогулкам, если в течение длительного времени стресс от новшеств у питомца не уменьшается.Отмечается, что ещё до выхода на улицу стоит начать готовить кошку, этап приучения к шлейке может занять от одного дня до нескольких недель. Стоит выбирать в качестве прогулочной амуниции специальные шлейки-жилетки. Существуют мягкие модели с пластиковыми застёжками-фастекасами. Они надёжные и минимизируют шанс того, что кошка вывернется на улице и убежит."Наденьте шлейку и поводок, возьмите любимицу на руки или поместите в переноску. Отпустите кошку или откройте переноску в относительно тихом месте недалеко от дома. Пусть питомица спокойно осмотрится и обследует новую территорию. Не подгоняйте животное. Завершите прогулку, если заметите, что кошка ведёт себя слишком беспокойно. Увеличивайте интервалы пребывания на улице постепенно, пусть первый выход длится 5-7 минут, прибавляйте по 1-2 минуты ежедневно. Так кошка привыкнет к прогулкам и скорее всего полюбит их", - цитируют в сообщении Иванову.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/salo-1773629661.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/koshka-1772105967.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/koshka-1771482805.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780131007_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_cde0191aaef0e284fdca34f57d38695a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кошки, домашние животные, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, кошки, домашние животные, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, Москва
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Гулять с кошкой на улице стоит в немноголюдных местах на шлейке, но не стоит ее заставлять, подготовка к прогулкам должна начинаться в домашних условиях, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"Выбирайте для городских прогулок с животным немноголюдные места. Для этого подойдут парки, скверы, места, отдаленные от оживлённых трасс. Кошка может с удовольствием поесть на прогулке зелёную траву, познакомиться с новыми запахами и подышать свежим воздухом. Важно перед принятием решения о прогулках на улице соблюдать календарь вакцинации кошки, проводить регулярную обработку от паразитов и провести процедуру кастрации. Это обезопасит здоровье питомца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что не стоит заставлять кошку
гулять, если животному совсем не хочется этого делать. Некоторые кошки не нуждаются в выгуле на улице, им достаточно домашней территории. Нужно оставить попытки приучить животное к прогулкам, если в течение длительного времени стресс от новшеств у питомца не уменьшается.
"Не отпускайте кошку на самовыгул в городе. Машины, собаки и угроза потеряться - главные опасности в городской среде для домашней кошки без хозяина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё до выхода на улицу стоит начать готовить кошку, этап приучения к шлейке может занять от одного дня до нескольких недель. Стоит выбирать в качестве прогулочной амуниции специальные шлейки-жилетки. Существуют мягкие модели с пластиковыми застёжками-фастекасами. Они надёжные и минимизируют шанс того, что кошка вывернется на улице и убежит.
"Рассматривать для прогулки с кошкой ошейник не стоит, при испуге пластичные кошки вывернутся из любой модели. Наденьте на питомицу шлейку и дайте ей привыкнуть к новому "девайсу". Только после того, как кошка перестанет изгибаться, крутиться и нервничать, можно приступать к знакомству с ошейником. Пристегните поводок к шлейке и попробуйте пройтись с кошкой по комнатам. Нужно, чтобы любимец понял, что поводок — сигнал к тому, что требуется идти за хозяином, и предмет обихода совсем не страшен", — цитируют в сообщении специалиста по уходу за животными Зеленоградского приюта Елену Иванову. Уточняется, что после освоения амуниции можно пробовать выходить на улицу.
"Наденьте шлейку и поводок, возьмите любимицу на руки или поместите в переноску. Отпустите кошку или откройте переноску в относительно тихом месте недалеко от дома. Пусть питомица спокойно осмотрится и обследует новую территорию. Не подгоняйте животное. Завершите прогулку, если заметите, что кошка ведёт себя слишком беспокойно. Увеличивайте интервалы пребывания на улице постепенно, пусть первый выход длится 5-7 минут, прибавляйте по 1-2 минуты ежедневно. Так кошка привыкнет к прогулкам и скорее всего полюбит их", - цитируют в сообщении Иванову.