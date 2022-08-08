Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/koronavirus-1808093333.html
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19
Возвращение в Москву студентов и похолодание могут повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:16
2022-08-08T16:16
россия
москва
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Возвращение в Москву студентов и похолодание могут повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Буквально через неделю Москва начнет заполняться студентами, которые приедут со всей страны - и те, кто учится, и те, кто поступил. Все они будут общаться, собираться, узнавать в вузе расписание, кто-то устраиваться в общежитие… Это будет как раз пусковым механизмом, который может серьезно повлиять на ситуацию", - сказал Онищенко.Он отметил, что с похолоданием ожидается рост простудных заболеваний, при этом вариант коронавируса "омикрон" характеризуется тем, что достаточно часто он вызывает бессимптомное заражение, особенно среди молодежи, это тоже может способствовать распространению вируса.Главной мерой профилактики, по словам Онищенко, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807630905.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e80aca15d2f401247eb58c46263db4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, геннадий онищенко
16:16 08.08.2022
 
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19

Онищенко: приезд студентов в Москву и похолодание могут ухудшить ситуацию с COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Возвращение в Москву студентов и похолодание могут повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Буквально через неделю Москва начнет заполняться студентами, которые приедут со всей страны - и те, кто учится, и те, кто поступил. Все они будут общаться, собираться, узнавать в вузе расписание, кто-то устраиваться в общежитие… Это будет как раз пусковым механизмом, который может серьезно повлиять на ситуацию", - сказал Онищенко.
Он отметил, что с похолоданием ожидается рост простудных заболеваний, при этом вариант коронавируса "омикрон" характеризуется тем, что достаточно часто он вызывает бессимптомное заражение, особенно среди молодежи, это тоже может способствовать распространению вируса.
Главной мерой профилактики, по словам Онищенко, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции.
Показания аппарата компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:18
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за июнь
 
РоссияМоскваОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииГеннадий Онищенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала