https://ria.ru/20220808/koronavirus-1808093333.html
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19
Возвращение в Москву студентов и похолодание могут повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил РИА... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:16
2022-08-08T16:16
2022-08-08T16:16
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Возвращение в Москву студентов и похолодание могут повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Буквально через неделю Москва начнет заполняться студентами, которые приедут со всей страны - и те, кто учится, и те, кто поступил. Все они будут общаться, собираться, узнавать в вузе расписание, кто-то устраиваться в общежитие… Это будет как раз пусковым механизмом, который может серьезно повлиять на ситуацию", - сказал Онищенко.Он отметил, что с похолоданием ожидается рост простудных заболеваний, при этом вариант коронавируса "омикрон" характеризуется тем, что достаточно часто он вызывает бессимптомное заражение, особенно среди молодежи, это тоже может способствовать распространению вируса.Главной мерой профилактики, по словам Онищенко, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, геннадий онищенко
Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с COVID-19
Онищенко: приезд студентов в Москву и похолодание могут ухудшить ситуацию с COVID-19
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Возвращение в Москву студентов и похолодание могут повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Буквально через неделю Москва
начнет заполняться студентами, которые приедут со всей страны - и те, кто учится, и те, кто поступил. Все они будут общаться, собираться, узнавать в вузе расписание, кто-то устраиваться в общежитие… Это будет как раз пусковым механизмом, который может серьезно повлиять на ситуацию", - сказал Онищенко.
Он отметил, что с похолоданием ожидается рост простудных заболеваний, при этом вариант коронавируса "омикрон" характеризуется тем, что достаточно часто он вызывает бессимптомное заражение, особенно среди молодежи, это тоже может способствовать распространению вируса.
Главной мерой профилактики, по словам Онищенко, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции.