https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html

Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022

Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022 - РИА Новости, 08.08.2022

Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022

Горный полигон "Фориш" в Джизакской области Узбекистана начал принимать участников двух конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - "Мастер-оружейник" и РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:52

2022-08-08T17:52

2022-08-08T18:04

безопасность

узбекистан

россия

самарканд

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ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости. Горный полигон "Фориш" в Джизакской области Узбекистана начал принимать участников двух конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня", в том числе военных из России, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.По данным ведомства, после акклиматизации и адаптации к местным погодным и природным условиям участники соревнований получили прикрепленную за ними военную технику и приступили к интенсивным тренировкам.Ранее минобороны сообщало, что в Узбекистане в этом году впервые состоятся сразу пять конкурсов АрМИ. Помимо названных конкурсов будут еще три: "Безопасная среда" - на полигоне Сазаган в Самарканде, "Дорожный патруль" - в Восточном военном округе, "Верный Друг" - в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года, в 2021 году они приняли участие во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место, уступив только военным РФ.Армейские международные игры в этом году пройдут на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html

узбекистан

россия

самарканд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, узбекистан, россия, самарканд