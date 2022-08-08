Рейтинг@Mail.ru
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022 - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/konkurs-1808124199.html
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022 - РИА Новости, 08.08.2022
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
Горный полигон "Фориш" в Джизакской области Узбекистана начал принимать участников двух конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - "Мастер-оружейник" и РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:52
2022-08-08T18:04
безопасность
узбекистан
россия
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808127638_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cbdc9046d3d21b9e9f2f4bb38d5a4347.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости. Горный полигон "Фориш" в Джизакской области Узбекистана начал принимать участников двух конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня", в том числе военных из России, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.По данным ведомства, после акклиматизации и адаптации к местным погодным и природным условиям участники соревнований получили прикрепленную за ними военную технику и приступили к интенсивным тренировкам.Ранее минобороны сообщало, что в Узбекистане в этом году впервые состоятся сразу пять конкурсов АрМИ. Помимо названных конкурсов будут еще три: "Безопасная среда" - на полигоне Сазаган в Самарканде, "Дорожный патруль" - в Восточном военном округе, "Верный Друг" - в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года, в 2021 году они приняли участие во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место, уступив только военным РФ.Армейские международные игры в этом году пройдут на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.
https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html
узбекистан
россия
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808127638_249:0:1280:773_1920x0_80_0_0_e1782346ad086a6560e01416387bc6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, узбекистан, россия, самарканд
17:52 08.08.2022 (обновлено: 18:04 08.08.2022)
 
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022

Горный полигон "Фориш" в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022

© Фото : Министерство обороны УзбекистанаРоссийские военнослужащие на полигоне "Фориш" в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022)
Российские военнослужащие на полигоне Фориш в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Министерство обороны Узбекистана
Российские военнослужащие на полигоне "Фориш" в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022)
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости. Горный полигон "Фориш" в Джизакской области Узбекистана начал принимать участников двух конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня", в том числе военных из России, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.
"В этом году на полигоне "Фориш" пройдут соревнования "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня". К сегодняшнему дню на полигон уже прибыли представители Российской Федерации, Вьетнама, Беларуси и Таджикистана", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
По данным ведомства, после акклиматизации и адаптации к местным погодным и природным условиям участники соревнований получили прикрепленную за ними военную технику и приступили к интенсивным тренировкам.
Ранее минобороны сообщало, что в Узбекистане в этом году впервые состоятся сразу пять конкурсов АрМИ. Помимо названных конкурсов будут еще три: "Безопасная среда" - на полигоне Сазаган в Самарканде, "Дорожный патруль" - в Восточном военном округе, "Верный Друг" - в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище.
Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года, в 2021 году они приняли участие во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место, уступив только военным РФ.
Армейские международные игры в этом году пройдут на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.
Международный военно-технический форум Армия - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 10:09Новое оружие России
На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа
 
БезопасностьУзбекистанРоссияСамарканд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала