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Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности - РИА Новости, 08.08.2022
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Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности
Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности - РИА Новости, 08.08.2022
Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности
Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях необходимо обсудить с кабмином осенью, заявил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:04
2022-08-08T12:20
россия
украина
экономика
совет федерации рф
андрей клишас
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях необходимо обсудить с кабмином осенью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", - написал он в своём Telegram-канале.
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россия, украина, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, ситуация в днр и лнр
12:04 08.08.2022 (обновлено: 12:20 08.08.2022)
 
Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности

Сенатор Клишас призвал обсудить правовую основу конфискации украинской собственности

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях необходимо обсудить с кабмином осенью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", - написал он в своём Telegram-канале.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 19:10
Медведев: Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Киева
 
РоссияУкраинаЭкономикаСовет Федерации РФАндрей КлишасСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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