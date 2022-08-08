https://ria.ru/20220808/konfiskatsiya-1807995980.html
Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности
Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности - РИА Новости, 08.08.2022
Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности
Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях необходимо обсудить с кабмином осенью, заявил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:04
2022-08-08T12:04
2022-08-08T12:20
россия
украина
экономика
совет федерации рф
андрей клишас
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях необходимо обсудить с кабмином осенью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", - написал он в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220806/medvedev-1807767425.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, ситуация в днр и лнр
12:04 08.08.2022 (обновлено: 12:20 08.08.2022)
Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности
Сенатор Клишас призвал обсудить правовую основу конфискации украинской собственности