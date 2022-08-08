https://ria.ru/20220808/konfiskatsiya-1807995980.html

Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности

Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности - РИА Новости, 08.08.2022

Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности

Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях необходимо обсудить с кабмином осенью, заявил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:04

2022-08-08T12:04

2022-08-08T12:20

россия

украина

экономика

совет федерации рф

андрей клишас

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на территории России и освобождённых территориях необходимо обсудить с кабмином осенью, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220806/medvedev-1807767425.html

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украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, украина, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, ситуация в днр и лнр